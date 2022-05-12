Kenan Alpay, İlay ile Özgür'ün pisliklerini ortaya saçtı! Hem Türkiye'ye sığındı, hem de provokatörlük yaptı

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Gazetemiz Yazarı Kenan Alpay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'a sert tepki gösterdi.

Reyhanlı Katliamı'nı düzenleyen Esed'i gizlediler

CHP'li Özgür Özel'in "Yakın tarihimizin en acı katliamlarından biri olan Reyhanlı saldırılarının 9'uncu yıldönümünde; yaşamlarını yitiren 53 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesine cevap veren Kenan Alpay, CHP'li Özel'in Reyhanlı Katliamı'nın arkasındaki Beşar Esed'i gizlediğini belirtti.

"Timsah gözyaşları"

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Alpay, şunları söyledi:

"Sn. Özgür Özel,

Reyhanlı katliamını yoldaşınız Beşşar Esed’in emriyle Muhaberat’ın tertiplediğini gizleyerek yaptığınız anmalar “timsah gözyaşları”dan daha değerli değildir.

Siz CHP bir türlü katile katil, mazluma mazlum demeyi öğrenemediniz, öğrenemeyeceksiniz."

Provokatörlüğe soyundu

Kenan Alpay, provokatörlüğe soyunan Demokrat Partili İlay Aksoy'un "Bugün 53 yurttaşımızı kaybettiğimiz Reyhanlı patlamasının yıl dönümü. Geldiğimiz noktada Reyhanlı’dan Alevi düşmanı, İŞİD teröristi Suriyeli Abdulbasit El-Sarut cenazesi kaldırılmak istendi ve nihayetinde Türk halkı azınlığa düştü. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine de tepki gösterdi.

"Kimlerin hesabına kara propaganda yapıyorsunuz?"

DP'li Aksoy'un Türkiye'yi ve Suriyelileri hedef göstermesine tepki gösteren Alpay, şunları kaydetti:

1- Siz İlay Aksoy,

utanmaz ve uslanmaz bir provokatörsünüz.

Muhaberat’ın tertiplediği, faillerinin yakalanıp yargılandığı ve mahkum edildiği Reyhanlı’daki korkunç katliamı Türkiye’ye ve Suriyeli mültecilere fatura ediyorsunuz, ha!

Kimlerin hesabına kara propaganda yapıyorsunuz?

"Avustralya’dan gelip TC vatandaşı oldunuz! Türkiye'ye Baasçılık oynamak için mi gönderildiniz?"

Paylaşımının devamında Aksoy'un Türkiye'ye Avustralya'dan sığındığını hatırlatan Alpay, şu ifadelerde bulundu:

2- Siz @ilay_aksoy

30 yaşında Avustralya’dan gelip TC vatandaşı oldunuz.

CHP-İYİ Parti-DP çatıları altında Muhaberat’a paralel iş tutup ülke ve topluma karşı sistematik bir psikolojik harbe giriştiniz.

Avustralya’dan Türkiye’ye Baasçılık oynamak için mi geldiniz/gönderildiniz?