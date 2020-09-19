Kenan Alpay, Doğu Perinçek'i fena hırpaladı

Gazetemiz Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, dün akşam katıldığı bir televizyon programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i adeta haşladı.

ABD, Çin, Rusya ve İran'ın Doğu Perinçek üzerinden piar çalışmasını yaptığını belirten Kenan Alpay, "İran'dan gelen heyet neden Kenan Alpay'ı değil de Şeytan Ayetleri kitabını yayınlayan Doğu Perinçek'i buluyor? Çünkü İran istihbaratı kimle iş yapacağını iyi biliyor." dedi. Alpay, "Amerika, İsrail istihbaratı adına çalışmak ne kadar haysiyetsizlikse, Rusya, Çin, veya bir başka yabancı ülke istihbaratı adına çalışmak da o kadar haysiyetsizliktir!" ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.

"Perinçek'in emperyalizm karşıtlığı ABD karşıtlığından ibaret"

Programda Perinçek'in Emperyalizm'le ilgili sarf ettiği sözlere de cevap veren Alpay, "Doğu Perinçek'in emperyalizm karşıtlığı dediği şey Amerika karşıtlığından ibaret. Oysa bizim emperyalizme karşı duruş dediğimiz şey Amerika'nın sömürgeciliğine karşı çıkış olduğu gibi bu Çin'den ya da Rusya’dan kaynaklansa da biz karşı durmak durumundayız! Şimdi Belarus'ta Rusya tahakkümü var. Şimdi Doğu Bey onu destekler. Ukrayna'yı almış, Kırım'ı parçalamış; Doğu Bey o işgali destekler. Doğu Türkistan'daki cinayetler, toplama kampları, işkenceler, tahakküm, dilinin, etnik kimliğinin, dininin inkar edilmesi; Doğu Bey bunları destekler." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline gıkını çıkarmadı"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'ı işgal etmesine karşı sessiz kaldığını da belirten Alpay, "Doğu Perinçek, Ermenistan'ın Rusya ve İran desteği ile Dağlık Karabağ'ı işgal etmesine laf etmediği gibi Rusya ve İran'ı bu konuda hiç eleştirmemektedir." dedi.

"36 askerimizi şehit eden Rusya'ya dostum demeye devam etti"

4 Temmuz 2003'te tüm Türkiye'nin ayaklanmasına neden olan, ABD askerlerince Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi skandalına ilişkin de açıklamada bulunan Kenan Alpay, "Irak'ta askerimizin başına çuval geçiren ABD'yi protesto eden Doğu Perinçek, İdlib'de 36 askerimizi şehit eden Rusya'ya tek laf etmediği gibi dostum demeye devam etti."