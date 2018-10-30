Kemoterapiye ihtiyaç duyulmadan kanseri yenmenin yolu bulundu

Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan vücudundaki imha kodlarını kullanarak kanserli hücreleri öldürmenin yolunu buldu.

İnsan hücrelerinde bulunan intihar kodu, kanser tedavisinde yeni bir çığır açılmasını sağlayacak. Bunu yapmak için de kodu tetikleyecek mini RNA'lar kullanılacak.

Northwestern Üniversitesi araştırmacılarının yaptıkları çalışmalara göre bu kod, aslında hastalıklarla mücadele için evrimleşmiş bir özellik. Kansere dönüşmeye başladığını fark eden hücreler kendilerini öldürüyorlar ancak sistem her zaman işleyemiyor.

Bu işlemi tetikleyip sentetik olarak güçlendirmek ise hastaların, kemoterapi sürecine girmeden tedavi olmasını sağlayacak.

'Genlere zarar vermeden tedavi edilecek'

Araştırmanın yayımlandığı makalenin başyazarı olan Profesör Marcus E. Peter, artık kodu bildiklerine göre kemoterapiyle uğraşmadan ve genlere zarar vermeden tedavinin bir yolunu bulduklarını söylüyor.

"Artık bu küçük RNA'ları doğrudan hücreye göndererek kendini öldürme düğmesine basabiliriz." diyen Peter, hedefinin yeni bir yapay zehir üretmek olmadığının, doğanın açtığı yoldan ilerlemek olduğunun altını çizdi.

Yeni geliştirilen RNA'nın kanser hücrelerini öldürmekte doğal RNA'dan daha başarılı olduğunu kaydeden Profesör Peter, yine de bu buluşun tedavi için kullanılmasına yıllar olduğunu söyledi.

Araştırmacıların bulgularını paylaştıkları makale Nature Communications'da yayımlandı.