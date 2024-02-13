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Sağlık Kemoterapi tarih oluyor! Kanser aşısı için tarih belli oldu
Sağlık

Kemoterapi tarih oluyor! Kanser aşısı için tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-13 08:22:00 -
Kemoterapi tarih oluyor! Kanser aşısı için tarih belli oldu

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser alanındaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladıklarını ve 2026'ya kadar ilk kanser aşılarının piyasaya sürülebileceğine inandıklarını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin ve Özlem Türeci, kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda başlatılan çalışmalardan umut verici sonuçlar alındı.

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Focus dergisine kanser aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

ONAY İÇİN UYGUN HALE GELDİ

Prof. Şahin, yıllar süren kanser araştırmalarının sonucunda akciğer kanseri türüne karşı bir antikor ve metastaz yapmış meme kanserine karşı bir antikor ilaç konjugatı (ADC) adayının onay için uygun hale geldiğini ifade etti.
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Ayrıca, bu yıl sonuna kadar on aşı adayının faz 2 veya faz 3 denemelerini tamamlayarak ruhsat potansiyeli taşıdığını belirtti.

2026 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, verdikleri bir röportajda, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Toplam 30 kanser türüne karşı klinik araştırmaların sürdüğünü ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyleyen Şahin, 2030'a kadar geniş bir kanser tedavisi portföyü hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Türeci ise son yıllarda kanserle mücadelede çığır açan yeni bulgulara ulaşıldığını ve Biontech olarak büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

KEMOTERAPİYE GEREK KALMAYACAK

Her hastanın kanser hücresinin farklı olduğunu ve bireyselleştirilmiş kanser tedavisine odaklandıklarını vurgulayan Türeci, ilerleyen yıllarda kemoterapiye gerek kalmayabileceğini dile getirdi.

Vücudun kendi savunma sisteminin kansere karşı savaşabilmesi için çalıştıklarını ve kemoterapinin yerine antikor ilaç konjugatlarını (ADC'ler) ve aşıları kullanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bu yaklaşımın gelecekte daha hassas ve etkili tedaviler sağlayabileceğini belirtti.

Özetle, BioNTech'in kurucu ortakları, kanser tedavisi alanındaki çalışmalarının önemli ilerlemeler kaydettiğini ve gelecekte daha etkili ve bireyselleştirilmiş tedavilerin mümkün olabileceğine inandıklarını vurguladılar.

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