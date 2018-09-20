Kemik suyunun faydaları nelerdir?

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Yemekler pişirildiğinde yemeğe dâhil edilen boyun, eklemler, kaburga gibi kemikler sahip olduğu dokuyla yemeğe güzel bir lezzet verir. Jelatin ve kondroitin sülfat gibi ortak yapı taşları vücudun kemikleri tarafından emilmektedir. Böylece vücudun bağ dokusu yenilenmekte ve onarılmaktadır. Kemik suyu kemikleri yenilemek için oldukça yardımcıdır.

SİNDİRİM SİSTEMİN İYİ GELİR

Kemik suyu sindirimi kolay bir yiyecek olarak sindirim sorunlarını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılmaktadır. Sadece tek başına ilaç olmayı başarabilen kemik suyu çorbaları bile vardır. Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi sindirim sorunlarını iyileştirmek için kemikli et suları güçlü bir etkiye sahiptir. Suyun içerdiği yüksek jelatin içeriği özellikle sindirim sistemi boyunca oluşmuş yaralar için şifa kabul edilmektedir.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kemik suyu merkezi sinir sistemi için iyidir. Doğal olarak beyin için de vazgeçilmezdir. Ayrıca, osteokalsin olarak bilinen kemiklerde üretilen bellek ve ruh iyileştirilmesinde rolü olan bir hormonun, beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Stresli ve yorucu işlerde çalışanlar, çocuklar, anneler için kemik suyu son derece idealdir. Unutmayalım ki beyin yağdan oluşmaktadır ve onu yağla beslemekte fayda vardır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİP BELİRTİLERİNİ HAFİFLETİR

Soğuk algınlığı ve grip mevsiminde tavuk suyu çorbanın ideal olmasının bilimsel bir açıklaması vardır. 2000 yılında yapılan bir çalışmaya göre, mukusu temizlemek ve nefesi açmak için tavuk kemiği suyu faydalı olabilmektedir. Soğuk algınlığı ve gribin belirtilerini azaltmak için yardımcıdır. Tavuk kemiği suyunun doğal bir kimyasal bronşit ilacı gibi asetilsisteini benzeri amino grup asit sistein içerdiği belirtilmektedir.

İLTİHAPLANMAYLA MÜCADELE EDER

Yapılan çalışmalar kemik suyunun sistin, histidin ve glisin gibi amino grup asitler içermesi nedeniyle iltihabı ve L-glutamini azaltabildiğini göstermektedir. Özellikle bağırsak iltihabını azaltmada son derece etkilidir. Daha önce belirtildiği gibi, kemik suyu soğuk algınlığı semptomlarını hafifletebilmektedir. Bunun nedeni kemik suyunun sahip olduğu anti-inflamatuar özelliklere dayanmaktadır.

KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kalsiyum, protein, magnezyum, fosfor, D vitamini, potasyum, çinko, manganez, bakır ve bor kemik oluşum sürecinde gerekli olan kemik sağlığı için vazgeçilmez besin değerleridir. Kemik suyu sebzeler ve etle bir araya geldiğinde tüm bunlara ek olarak A vitamini, K vitamini, C vitamini ve B vitamini takviyesi yapmaktadır. Kemik suyu mineral ve vitaminler için oldukça iyi bir kaynaktır.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kemik suyu jelatin ve kolajen ile doludur. Dolasıyla bağırsağı yatıştırmakta ve sızan bağırsağın (bağırsak geçirgenliği) iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Antibiyotikler, rafine şeker ve un, kafein, alkol ve kızarmış yiyecekler bağırsaklara zarar verebilmektedir. Kemik suyunda bulunan mineral matrisi ise özel proteinler içermektedir. Böylece bağırsak duvarlarındaki hasarı tamir etmektedir.

DEPRESYONLA MÜCADELE EDER

Kemik suyu beyindeki iltihabı azaltarak DEHB ( dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), depresyon, otizm ve demans belirtileri azaltabilmektedir. Birçok kişi günün stresiyle başa çıkmak için zengin kemik suyunun faydalarından yararlanmaktadır. Ruh halini geliştirmek için kemik suyu çorbalar etkilidir.

EKLEM AĞRILARINI GİDERİR

Kemik suyunun eklem ağrılarına iyi geldiği bilinen bir durumdur. İçerdiği glukozamin sayesinde yardımcı olan kemik suyu, hapların aksine ağrıları sağlıklı ve huzurlu bir şekilde iyi etmektedir. Ayrıca bir dizi başka faydalarıyla da destek olur. Kemik suyunun kondroitin sülfat sayesinde osteoartrit hastalığını önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

BAĞIŞIKLIL SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kemik suyu sahip olduğu yüksek mineral konsantrasyonu ile süper yiyecekler listesine girmiştir. Özellikle, kemik iliği bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Eğer hastaysanız tavuk kemiği çorbası geleneksel olarak kullanılan bir yöntemdir. Yapılan bazı araştırmalara göre, kemik suyu bağışıklık sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir.

VÜCUDU TEMİZLER

Kemik suyu amino grup asitleri içermesinden dolayı detoksifikasyon sürecinde büyük bir rol oynamaktadır. Karaciğere toksinleri atması için glisin ve prolin ile destek olmaktadır.

KİLO VERMEDE YARDIMCI OLUR

Kemik suyu hem yüksek besin değerlerine sahiptir hem de karbonhidrat açısından düşüktür. Bundan dolayı, sağlıklı bir seçim haline gelmektedir. Kemik suyu içeren yemekler bol miktarda vitamin ve mineral takviyesi yaparak hem vücudu temizlemekte hem de kilo vermeye destek olmaktadır.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR

Kemik suyu kolajen yapı taşları ile yüklüdür. Bu yüzden kemik suyu içmek cilt hücrelerindeki kolajen üretimini desteklemektedir. Kemik suyu içten dışa doğru cildi güçlendirmekte ve güzelleştirmektedir.

CİLT HASTALIKLARINI TEDAVİ EDER

Kemik suyu glisin ve diğer anti-inflamatuar besinler açısından çok zengin olduğu için sedef veya egzama gibi cilt hastalıklarıyla mücadele etmektedir. Birçok açıdan cilde destek olan kemik suyu, cilt hastalıklarının tedavisi için de zorunlu bir hale gelmiştir.

TIRNAK VE SAÇ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kemik suyunda bulunan jelatin, tırnakların daha güçlü ve daha güzel olmasını desteklemektedir. Aynı zamanda, saçın daha az kırılgan olmasını sağlamakta ve parlaklığı artırmaya yardımcı olmaktadır.