Kemik suyu nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Kemik suyu, vücudunuzda azalan kolajeni yerine koymanız için idealdir. Ancak rutinde kemik suyu tüketimi kan kolestrol düzeylerini arttırabileceği için kalp damar hastalığı veya kolesterol yükseğiyle ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa kemik suyu tüketiminden kaçınılması oldukça önemlidir.

Kemik suyu nedir?

Hayvan kemiklerinin ve bağ dokularının uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen bir sıvıdır. Kemik ilikleri, ayaklar, tırnak-gaga gibi parçalar, taşlıklar, kanatlar ve bağ dokusu içeren parçalar da ilave edilerek hazırlanabilir.

Kemik suyunun faydaları;

Kemik suyunda bulunan glisin ve arjininin iltihap önleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Kış aylarında hem yetişkinler hem çocuklar için hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.

Zengin aminoasit içeriğiyle pek bilinmez ama iyi bir sporcu içeceğidir.

Kadınlarda hormonal dengeyi sağlar, sıkılaştırıcıdır. Yapılan araştırmalar selülit görünümünü %9 oranında azalttığını göstermiştir.

Hücre gençleşmesini arttırır, vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır. Tırnak ve cildinize en iyi bakımı yapar.

Ruh halinizi dengeler, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Sinir iletimini destekler; uykusuzluk ve yorgunluğun azalmasında etkilidir.

Jelatinin yapısından dolayı besinlerin bağırsaklardan geçişini kolaylaştırdığı bilinmektedir, yani kabızlığa karşı olumlu etki gösterir diyebiliriz.

Kemik Suyu Nasıl Yapılır ?

Kemik suyu sığır eti, dana eti, hindi, kuzu, bizon, manda, geyik eti, tavuk, balık gibi hayvanların kemiğinin ve bağ dokusunun kaynatılmasıyla yapılmaktadır. 1-2 kg kadar hayvan kemiği yüksek ısıda fırında 10- 15 dakika kadar karamelize edilir. Sonrasında 4 litre su, 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve karamelize olan hayvan kemiği bir kaba yerleştirilir, kaynatılır ve kısık ateşe alınır. 12-24 saat arası pişirilir. Piştikten sonra soğumaya bırakılır ve katı parçalar atılıp süzülür.

En besleyici ve lezzetli kemik suyunu hazırlamak için öncelikle uzun süre kaynatılması önemlidir. Diğer bir önemli nokta ise Sirke eklenmesidir. Çünkü sirke kemikteki değerli besinlerin tümünü kemikten dışarı çıkarıp tüketeceğiniz suya çeker. Tadını güzelleştirmek için isteğinize göre sebze, baharat ve yeşillik ilave edilebilir. Yaygın kullanılan ilaveler arasında sarımsak, soğan, kereviz, havuç, maydanoz, defne yaprağı ve kekik bulunmaktadır. Bunlar hemen birinci adımda eklenebilir. Gördüğünüz gibi sağlıklı bir kemik suyunu yapmak oldukça kolaydır.

Diğer bir önemli nokta ise yapılan kemik suyunun en iyi koşullarda saklanmasıdır. Büyük kaplarda saklamak daha kolay olsa da yalnızca +4 derecede 5 gün dolapta güvenle saklanabilir. Eğer kemik suyu tüketeceğinizden fazla ise en uygun saklama koşulu -18 derecede küçük kaplar halinde 3 ay dondurularak saklanmasıdır.

Ne sıklıkla İçilmeli?

Maksimum sağlık yararları için günde 1 fincan (237 ml) kemik sütü içilmesi önerilmektedir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de günde veya haftada 1 fincan kemik suyu içilmesi sağlığa katkılarından yararlanmayı sağlamaktadır.

Ilikli kemik suyu nasıl kaynatılır?

Düdüklüde ilikli kemik suyu tarifi nasıl yapılır?

Kemiklerinizi soğuk suyla iyice yıkayın. Düdüklü tencerenize kemikleri yerleştirin. En kısık derece ocağa alarak 20 dakika kadar suyun ısınmasını bekleyin. En az 4 saat, tercihen 8-12 saat arasında en kısık ateşte ve en küçük ocak gözünde pişmeye bırakın.

Kemik Suyu Çorbası tarifi için malzemeler

4 - 5 adet biraz etli dana ya da tercihinize bağlı olarak kuzu kemik,

8 su bardağı içme suyu.

Terbiyesi için;

1 adet yumurta

1 adet limon

1 buçuk yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

Sosu için;

Tereyağı

Nane.

Kemik Suyu Çorbası Nasıl Yapılır?

Kemik suyu çorbası yapılışı zahmetsiz ve kolaydır. Lokantalarda içtiğiniz kemik suyu çorbasını evinizde de rahatlıkla yapabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Malzemelerinin basit olmasının yanı sıra yapımı da oldukça kolay olan bu lezzetli çorbanın yapımı için öncelikle; biraz etli olan kemikleri güzelce yıkadıktan sonra düdüklü tencereye yerleştiriniz.

Kemikleri normal bir tencerede de kaynatabilirsiniz ama bu kaynama süresinin uzamasına sebep olabilir. Ardından üzerine isterseniz göz kararı ya da 8 su bardağı su ekleyiniz. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kapağın üzerinde bulunan düdüğü havaya kaldırıp kaynamasını bekleyiniz. Düdüklü tencere kaynadıktan sonra havaya kaldırdığınız düdüğü indirin. Bu şekilde altı kısık ve orta ateşte 40-45 dakika aralığında pişirmeye bırakınız. Kemikler pişme aşamasındayken bir tarafta derin bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu, limon suyunu ve 1 buçuk yemek kaşığı unu ekleyerek güzelce çırpınız. Pütürlü hal gittikten sonra pişen kemik suyundan 1 yada 2 kaşık ilave ederek iyice ılıştırın. Kemikleri tencereden aldıktan sonra kemik suyunu normal tencereye geçirerek, hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş tencereye boşaltıp hızla karıştırınız. Bu süreçte topak topak olmaması için el çırpıcısı da kullanabilirsiniz. Orta ateşte ara ara karıştırarak 15 dakika daha pişiriniz. Daha sonrasında çorbanın tuzu ile kemiklerin üzerinde olan etlerden ilave ediniz. En son olarak servis ederken üzerine biraz tereyağında kızarttığınız naneli sostan ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.