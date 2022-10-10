Kemik kanseri olan baba ailesine uzanacak yardım elini bekliyor

Çal Mahallesi, 202 Sokak’ta kiraladıkları evde hayatlarını sürdüren ailenin hayatı, çobanlık yapan baba Abdulcelil İmaç’ın kanser hastalığına yakalanmasıyla bir anda değişmiş.

Borcu biriken İmaç, ailesinin tek gelir kapsı ise devletin verdiği 1500 TL engelli maaşı. Çocuklarına bakamadığını ve hayırseverlerin yardımlarıyla geçindiğini ifade eden İmaç, bin lira kira ödediğini ve çocuklarına da bakamadığını belirterek devletten sadece geçimini sağlayacak kadar destek vermesini istedi.

Tedavisinin olumlu sonuç vermediğini ve bu nedenle de sakat kaldığını ifade eden İmaç, ailesiyle yaşadığı sıkıntıları şu şekilde anlattı:

“Kemik kanseri nedeniyle sakat kaldım geçinemiyorum”

“Şimdiye kadar çobanlık yaparak ailemin geçimini sağlıyordum ama şimdi ise hiçbir iş yapamadığım için başka gelirim kalmadı. Hastalığımdan dolayı sakat kaldığım için başka bir iş yapamıyorum. 4 çocuğum var. Kaldığım ev kiradır. Engelli maaşı 1500 lira alıyorum. Bakıcı parası almam gerekirdi vermediler. Ben 1500 lirayla nasıl geçineyim? Zaten evin kirası 1000 liradır. Hayat pahalılığı var, bütün gıda ürünleri çok pahalı, geçimimi yapamıyorum.”

Hayırsever ve devlet yetkililerinden bu kardeşimize yardımcı olmalarını istiyoruz

Ailenin durumunu araştırdıklarını ve çok zor durumda olduklarını ifade eden Siirt Umut Kervanı Başkanı Ramazan Tokdemir, “Baba 18 yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve 3 yıldır kanser tedavisi görüyor. Daha önce çobanlık yaparak geçimini sağlayan baba, sakat kaldığı için çalışamıyor. Devletten sadece 1500 lira engelli maaşı alıyor, evin kirası bin liradır, 4 çocuğu var. Bu pahalılıkta aldığı maaşla idare etmesi mümkün değil, tedavi için sürekli İstanbul’a gitmesi gerekiyor. Masrafları da karşılaması mümkün değil, bir sürü borcu da var. Özellikle hayırsever ve devlet yetkililerinden bu kardeşimize yardımcı olmalarını istiyoruz.” çağrısında bulundu. (İLKHA)