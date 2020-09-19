Kemik kanseri neden olur? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Kemik kanseri tedavi yöntemleri...

Kemik kanseri, iskelet sisteminde gelişip doku tahribatına yol açan ancak çok nadir görülen kötü huylu bir tümör türüdür. Yaygın olarak leğen kemiği ile kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkilese de vücuttaki herhangi bir kemikte de başlayabilir. Kemik kanseri, birçok sebepten ortaya çıkabilmektedir. Ancak çoğu zaman kemik kanserinin neden olduğu bilinmez. Peki kemik kanseri neden olur? Kemik kanseri belirtileri nelerdir? Kemik kanserinin tedavisi mümkün müdür? İşte detaylar...

Kemik kanseri neden olur?

Kemik kanserinin gelişimi birçok faktöre bağlıdır. Kemik kanserinin en yaygın nedenleri şu şekildedir;

- Daha önce radyoterapi almış olmak

- Çocuklukta yaşanan göz kanseri

- Çeşitli kemik hastalıkları

Kemik kanserinin belirtileri nelerdir?

Kemik kanserinin semptomları sıklıkla belirsizdir. Ancak kemik kanserinin en yaygın semptomu ağrı ve şişliktir. Ancak her kemik ağrısı, kemik kanseri semptomu olmayabilir. Kemiklerde ağrı birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak uzun süreli geçmeyen ağrılarda doktora başvurmakta fayda vardır. Kemik kanserinin en yaygın görülen belirtileri;

- Zamanla kötüleşen ve uzun süre devam eden kemik ağrıları

- Ani ve istemsiz kilo kaybı

- Yorgunluk

- Etkilenen bölge çevresinde şişme ve kızarıklık

- Hassasiyete neden olan iltihap

Kemik kanseri tedavi yöntemleri

Kemik kanserinde tercih edilen tedavi yöntemleri cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Cerrahi tedavi ile kanseri çevreleyen kemik dokusu çıkarılmaktadır. Birçok kanser türünün tedavisinde kullanılan radyoterapi yönteminde, yüksek enerjili X-ışınları ile kanser hücreleri hedeflenir. Kemoterapi yöntemi ile de kanser hücrelerini yok etmek için güçlü ilaçlar kullanılır.