Kemik kanseri en sık hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Kemik kanseri, iskelet sisteminde gelişip burada doku tahribatı yapan kötü huylu tümörler olarak tanımlanabilir. Çoğu zaman kemik kanserinin neden geliştiği bilinmemektedir. Ancak kemik kanseri birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. İşte kemik kanseri ile ilgili tüm detaylar...

Kemik kanserini tetikleyen faktörler

Kemik kanseri riskinde artışa neden olan bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler şöyle sıralanabilir.

- Daha öncede kemoterapi almış olmak

- Li-Fraumeni sendromu adı verilen genetik rahatsılığa sahip olmak

- Çocukluğunda retinoblastom adı verilen göz kanserine yakalanmış olmak

Kemik kanserinin en yaygın belirtileri

Kemik kanseri, hangi belirtilerle ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de en çok ağrı ve şişlik ile ortaya çıkmaktadır. Kemik kanserinin en yaygın belirtileri şu şekildedir:

- Etkilenen bölge çevresinde şişme, kızarıklık ve hassasiyete neden olan iltihap

- Zamanla kötüleşen kemik ağrısı

- Kemik üzerinde belirgin bir yumru

- Yorgunluk

- Kemiklerde daha kolay kırılmalara yol açma

- Harekette kısıtlılık

- Kilo kaybı

Kemik kanserinin tedavisi mümkün mü?

Kemik kanserinin tedavisi mümkündür. Kemik kanserinde tercih edilen tedavi yöntemi ise çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler şu şekildedir:

- Kemik kanseri türü

- Kanserin vücuttaki yeri

- Kanserin ne kadar agresif olduğu

- Yayılıp yayılmadığı

Kemik kanserinin tedavisi cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi olmak üzere 4 şekilde uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide kanser ve onu çevreleyen kemik dokusunun çıkarılması amaçlanmaktadır. Cerrahi tedavi, tercih edilen en yaygın tedavi şeklidir. Birçok kanser türünde aktif bir şekilde kullanılan radyoterapi yöntemi ise, yüksek enerjili X-ışınları ile kanser hücreleri hedeflenmektedir. Ewing sarkomunun tedavisidir. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için güçlü ilaçların kullanılmasını içermektedir. İmmunoterapi ise, kanser hücrelerinin büyümesine neden olan bir molekülü hedef alan ve onunla etkileşime girerek etki gösteren ilaçların kullanıldığı tedavi şeklidir.