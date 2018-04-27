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Kemik erimesini önlemek için ne yapılmalı? Ne yapılmamalı?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, doğru beslenmeyle osteoporozun (kemik erimesi) önüne geçmenin mümkün olduğunu belirerek, kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinlerin kemik yapısını güçlendirmeye fayda sağladığını kaydetti.

27 Nisan 2018 Cuma 11:36
Kemik erimesini önlemek için ne yapılmalı? Ne yapılmamalı?

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, osteoporozun kalite ve yoğunluğun azalmasıyla kemiklerin kırılgan hale gelmesine neden olduğunu ifade ederek, daha az kemik dokusuna sahip oldukları için kadınların erkeklere göre osteoporoza yakalanma riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Doğru beslenmeyle osteoporozun önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinlerin kemik yapısını güçlendirmeye fayda sağladığı gibi kemik sağlığı için en önemli mineral, kalsiyumdur. Bu nedenle kemik erimesinden koruyan en önemli besinler de süt ve süt ürünleridir. Peynir ve diğer süt ürünleri kalsiyum bakımından zengin içeriğe sahiptir. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiş, D vitamini içeren gıdalar ve tahıl bakımından zengin besinleri de kemik erimesini korumak için tüketilmesi gerekir."

KEMİK ERİMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BUNLARDAN UZAK DURUN

Prof. Dr. Öztürk, kemik erimesini önlemek için yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içeren kayısı tüketilmesi, vücuttaki D vitaminini aktif hale getirmek için de en az 15 dakika güneş ışığından faydalanılması, her gün D vitamini kaynağı olan yumurta sarısı yenilmesi, çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulması önerisinde bulundu.

Yine A, E ve C vitaminleri bakımından zengin olan ve bol miktarda kalsiyum içeren brokoli, marul gibi yeşil sebzeler tüketilmesini tavsiye eden Öztürk, "Kalsiyum ve D vitamini deposu süt için. Haftada iki gün kalsiyum bakımından zengin olan istiridye, karides gibi deniz ürünleri tüketin. Sigara ve alkolden uzak durun. İdrarla kalsiyum atılımını artırarak kemiklerdeki kalsiyum miktarını azaltan tuzu azaltın." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:36
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