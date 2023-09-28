Kemik Erimesini Durduruyor! Günde 5 Tane Yetiyor!

Doğru bir şekilde güçlendirilen kemikler, yaşlanma sürecinde karşılaşılan kemik erimesi riskini azaltabilir. Sağlıklı beslenme, hastalıklarla mücadelede önemli bir faktördür. Vücut sağlığını korumak, birçok tehlikeli hastalığın engellenmesinde kritik bir rol oynar. Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi, kelime anlamıyla "süngerimsi" veya "gözenekli" kemikleri ifade eder. Bazı araştırmacılar kemik erimesinin önlenmesinde kuru eriğin faydalarına değiniyor. İşte kemik erimesi riskini ortadan kaldırabilen muhteşem bir besin:

Penn State araştırmacıları; günlük bir tane kuru erik yemenin kemik yoğunluğu kaybını önlediğini tespit etti. Yapılan diğer araştırmalarda; günde 5 kuru erik yemenin yeni kemik oluşumunu artırdığı belirlendi.

KURU ERİĞİN FAYDALARI

Kırılgan kemik riskini yüzde %50 azaltan kuru eriğin bu faydası, oldukça rahat bir yaşlılık geçirmenin de formüllerinden birini oluşturuyor.

Kabızlık: Kuru erik, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve kabızlığı önler.

Kanser riskini azaltır: Kuru erikteki antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kolesterol düzeylerini düşürür: Kuru erik, içerdiği fenolik asitler sayesinde kan kolesterol düzeylerini düşürür ve kalp sağlığını destekler.

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Anemi: Kuru erik, demir ve B vitaminleri açısından zengin olduğu için, anemi gibi kan hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir.

Cilt sağlığı: Kuru erikteki A vitamini, cilt sağlığını korumaya ve yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.

Göz sağlığı: Kuru erikteki C vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bağışıklık sistemi: Kuru erik, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerir.