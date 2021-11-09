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Kadın - Aile Kemik erimesine karşı koruyucu besinler nelerdir?
Kadın - Aile

Kemik erimesine karşı koruyucu besinler nelerdir?

Kemik erimesi, “kemiklerin gözenekli hale gelmesi” şeklinde de ifade edilebilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 20:39:00 - 2021-11-09 20:49:30
Kemik erimesine karşı koruyucu besinler nelerdir?

Kemiklerimizin en güçlü olduğu dönem 30 yaş civarındadır, daha sonra yoğunluklarını kaybetmeye başlarlar. Kemiklerinizin eridiğini fark etmeyebilirsiniz, bir kırıkla karşılaştığınızda ya da vücudunuzun duruşunda belirgin bir değişiklik olduğunda ortaya çıkabilir. Omurlardaki değişimlerin neden olduğu sırt ağrısı kemik erimesinin ilk işareti olabilir.

Kemiklerimizi yaşamımız boyunca düzenli olarak birçok kez yeniden üretiriz. Kemiklerin ana maddesi kollajen adı verilen bir proteinden oluşur, sertliğini ise kalsiyum fosfat minerali sağlar. Yaşlandıkça, ürettiğimiz kemik yapısından fazlasını kaybederiz. 

Kemik erimesine ne iyi gelir? Beslenme önerileri

Doğru beslenerek kemik erimesinin önüne geçmek mümkündür. Kalsiyum, magnezyum ve mineral açısından zengin olan besinlerin kemik yapısını güçlendirmeye fayda sağladığı bilinmektedir. Kemik sağlığı için en önemli mineral kalsiyumdur. En önemli besinler de süt ve süt ürünleridir. Peynir ve diğer süt ürünleri kalsiyum bakımından zengindir. Bunun yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuruyemiş, D vitamini içeren gıdalar ve tahıl bakımından zengin besinler de kemik ermesinden korunmak için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir.

Aşağıdaki gıdalar kemik erimesine karşı etkilidir

– Kayısı

– Süt

– Soğan

– Marul

– Brokoli

– Kuru Erik

– Badem

– Portakal gibi narenciyeler

– Balık

– Ispanak

Kemik erimesini önlemek için

– Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemseyin ve yeteri kadar süt ile süt ürünü tüketin.
– Sigara ve alkolden uzak durun.
– En az 15 dakika güneş ışığından faydalanın.
– Sık sık yürüyüş yapın.
– Çay, kahve gibi kafein içeren içeceklerden uzak durun.
– Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. 
– Merdivenler, halılar, kablolar gibi düşmeye neden olabilecek faktörlere dikkat edin.
– Düzenli sağlık kontrollerinizi ve kemik yoğunluğu ölçümünüzü zamanında yaptırın.

 

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