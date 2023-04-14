Kemerhisar Belediyesi arsa satışı yapacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; taşınmaz satış ihalesi 26/04/2023 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat:10:00 da Kemerhisar kasabası Han Mahallesi no:80 deki hizmet binasında bulunan meclis salonunda belediye encümeni tarafından yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat bedelini 25.04.2023 tarihi ve saat:14:00 a kadar Halk bankası Bor Şubesi TR68 0001 2009 6480 0007 0000 13 iban nolu hesabına ödediğine dair banka dekontu veya banka teminat mektubu Kemerhisar belediyesinden alınacak borç ve ilişiksizlik belgesi, dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, istekli adına katılıyor ise vekaletname, tüzel kişiler yetki belgesi ve imza sirküsü ile birlikte müracaat edebilir. Aksi halde iştirakçi ihaleye katılamaz.

Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılan müracaatlar geçersizdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tam yetkilidir.

Şartnamede yer almayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine tabidir.

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İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saati içerisinde 500,00 TL ücret karşılığında Kemerhisar belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisinden temin edebilir ve idarede bedelsiz görülebilir.

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