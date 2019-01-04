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Kemer kaymakamı açığa mı alındı? Antalya kemer ilçesi kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar

Kemer kaymakamı açığa mı alındı? Antalya kemer ilçesi kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar hakkında iddialar neler? İlk gelen bilgiler şöyle. İşte ayrıntıları...

04 Ocak 2019 Cuma 19:24
Kemer kaymakamı açığa mı alındı? Antalya kemer ilçesi kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar

Antalya'nın Kemer ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.

Hakkındaki bazı iddialar nedeniyle açığa alınan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Yaşar, Van'ın Erciş ilçesi kaymakamıyken, 17 Eylül 2018 tarihinde Kemer Kaymakamlığı'na atanmıştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 19:24
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