Kemer kaymakamı açığa mı alındı? Antalya kemer ilçesi kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar

Antalya'nın Kemer ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.

Hakkındaki bazı iddialar nedeniyle açığa alınan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Yaşar, Van'ın Erciş ilçesi kaymakamıyken, 17 Eylül 2018 tarihinde Kemer Kaymakamlığı'na atanmıştı.