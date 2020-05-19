Kemanın "minik dahisi" dünyaca ünlü virtüöz olmayı hedefliyor

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, 7 yaşında başladığı keman kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda elde ettiği başarıyla "minik dahi" diye anılan 14 yaşındaki İdil Olgar, dünyaca ünlü keman virtüözü olmanın hayalini kuruyor.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu tam zamanlı 8. sınıf öğrencisi Olgar, büyük bir heyecanla başladığı kariyerindeki ilk solo konserini, 2016'da Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşliğinde verdi.

Kısa sürede yeteneğini göstermeyi başaran Olgar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İDSO) düzenlediği 2016 Ulusal Genç Yetenekler Yarışması'ndaki performansıyla İDSO bünyesinde solist olarak keman çalmaya hak kazandı.

Olgar, 2017'de Slovakya'nın Dolny Kubin bölgesinde düzenlenen "Talents for Europe" adlı keman yarışmasında üçüncülük başarısı göstererek, kariyerindeki ilk uluslararası derecesini elde etti.

- Küçük yaşında "büyük" başarılar

Çekya'nın Prag şehrinde 2018 yılında organize edilen PhDr Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'nda ikinci olan Olgar, aynı organizasyonda "PhDr Josef Micka" adına verilen özel ödüle layık görüldü.

Olgar, aynı yıl içerisinde Macaristan'da gerçekleşen 2. İlona Feher Uluslararası Keman Yarışması'nda birinci olup büyük bir başarıya imza attı.

Mersin'de geçen yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde, "Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü"nün de sahibi olan Olgar, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın 2019 - 2020 kadrosuna seçildi.

Elde ettiği başarıların ardından "minik dahi" şeklinde anılmaya başlanan Olgar, Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat'ın "Genç Yetenekler Projesi" kapsamında eğitimini sürdürüyor.

Olgar, yeni tip koronavirüs nedeniyle çalışmalarına evinde devam ediyor.

- Dünyanın dört bir yanında konserler vermek istiyor

İdil Olgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müziğe duyduğu ilgi üzerine ailesinin desteğiyle konservatuvar sınavlarına girdiğini, ilkokulda da keman çalmaya başladığını söyledi.

Küçük yaşına rağmen geride bıraktığı kariyerinin kendisine unutulmaz anlar yaşattığını dile getiren Olgar, katıldığı birçok uluslararası organizasyonda önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Olgar, kemana başlamasının hayatının dönüm noktası olduğunu belirterek, "ÇEV'in 10. yılına özel düzenlediği programdaki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde orkestrayla konser vermem kariyerimin en önemli anıydı. O konserde birçok ünlü sanatçıyla aynı sahneyi paylaşabilmek benim için büyük bir mutluluktu, çok heyecanlıydı, gururlandım." diye konuştu.

İtzhak Perlman, Janine Jansen, Hilary Han ve David Garrett gibi dünyaca ünlü keman virtüözlerini örnek aldığını anlatan Olgar, eğitimini en iyi şartlarda devam ettirmek istediğini aktardı.

Olgar, kemanın ruhunu ve duygularını yansıttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Her parçada ayrı bir duyguya bürünüyorum. Duygusal parçalarda hüzünleniyor, eğlenceli parçalarda neşeleniyorum. Hepsi beni ayrı bir dünyaya götürüyor. Parçalarda duygular çok yoğun oluyor. Dünyanın dört bir yanında solist olarak konserler verip, ülkemin adını duyurmak ve dünyaca ünlü bir Türk keman virtüözü olmak istiyorum."