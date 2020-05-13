  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

İzmir’de polis ekiplerinin Kemalpaşa’da yaptığı asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:51:42 -
Kemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

İzmir’de polis ekiplerinin Kemalpaşa’da yaptığı asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Dün gece saatlerinde Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta 25 gram esrar, 2 adat ruhsatsız silah ve 9 adet silah mermisi ele geçirdi. Şüpheli araçta yakalanan S.D. (40), L.A. (44) ve S.K. (42) isimli 3 şüphelinin haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı