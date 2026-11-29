İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Kemalizm bölücü bir ideoloji. Emperyal bir proje. Hem dönücü, hem bölücü.

Emperyal ideoloji, adam zaten düşüncesinde, seni böyle parçalayıp yutmak ister. Kemalizm de buna hizmet eder. Osmanlı'yı dağıtamamış. Osmanlı'yı dağıtmak için, başta Siyonizm, sonra İngiliz. İngiliz Hindistan'ı işgal etmek istiyor, edemiyor. Niye? Çünkü hepsi halifeye bağlı, Osmanlı'ya bağlılar. Bir birlik, beraberlik var İslam üzerinden.

Düşmanın bunu bölüp parçalaması lazım. Dolayısıyla hilafeti kaldırıp, parçalaması lazım, bölmesi lazım. Bunun için de Kemalizm gibi bölücü ideolojiler icad eder. Kemalizm tam bir bölücü projedir. Kemalizm bölücülüktür. Bakın, Arap'ı, Türk'ü ayırmış, hatta Türk'ten Kürt'ü ayırmış. Hatta Türkü Türkten ayırmış. Bakın şu anda PKK bölücü mü? Bölücü. PKK'yı da üreten Kemalizm. PKK'ya sebep olan da Kemalizm. Hem onları tahrik eden Kemalizm, işte Kemali Türkçülük. Hem de ayrıştıran, ötekileştiren, hatta yeri geldiğinde İslam'a karşı önünü açan .

Halbuki Osmanlı Türk, Selçuklu Türk değil mi? Ama kemali Türkçülüğün bunlarla alakası yok. Sırf Türk, deyince bu birleştiriyor ama ne yapması lazım? Bölücü olması lazım, onun çin de Osmanlı, Selçuklu düşmanı. Bölücü olması için, geçmişi de bölecek, Türk'ü Arap'ı da bölecek, Türk'ü Kürt'ü de bölecek, yetmedi Türkler de şu anda karpuz gibi ortadan bölündü. Bir kısmı Kemali Tarikat Örgütü'ne sempati besliyor, bir kısmı da uzak duruyor, İslam'a aykırı olduğu için, Allah'a saygısız olduğu için. Allah'a saygısız, bölücü olduğu için, insanlar Kemalizm'e karşı, en az yarısı karşı, bir o kadar da sempatisizan. Türkler bile karpuz gibi ortadan bölündü. Dolayısıyla Kemalizm bölücü, Siyoni bir proje, İngiliz projesi, batı projesi, batıl proje, ülkenin aleyhine bir proje.

Dolayısıyla, bunu bilmemiz lazım, Kemalizm bölücü. Bakın şu anda bile, sokağa çık, bir konu gündem et, hemen bu ideolojiler yüzünden halk ayrılır. Halk o kadar kutuplaştı ki, bu ideolojiler yüzünden o kadar kutuplaşıyor ki, ondan sonra kutuplaştık, kutuplaştık, şöyle oldu, böyle oldu. Allah'ın dininden başka, insanları bir araya getirecek başka bir birlik kaynağı mı var? Birlik, beraberlik kaynağı mı var? Batıl zaten öbürleri batıl, yetmedi, onlar insanları birleştiremez.

Çünkü her ideoloji bölücüdür, her ideoloji afyondur, her ideoloji böyle kendine karşı kör, müntesıplar, taasup oluşturur ve bölücüdür, böler. Tek birleştirici islam, hem de hakkaniyet üzere, hak üzere. Batıl üzere birleşmek, birleşsen bile doğru değil, birleşemezsin zaten de. Ama hem hak olsun, hem de birleştirici olsun, hem tevhidi olsun, hem de vahdet tesisi olsun. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Bu da İslam.

Ama sen buradan da bölücülere gidersin. Kemalizm ki kemali tarikat örgütü, tarikat tarikat diye birilerini böler, kendisi baştarikat olur, çıkar resmi tarikat olarak daha bir böler. Bütün resmi kurumları ayin haneye dönüştürür. Bütün etrafı heykellerle doldurur ve insanları heykelleştirmeye, putlaştırmaya mecbur eder. Dayatır.

Çoluğu, çocuğu putperest olmaya mecbur eder. Ya böylesine bir bölücülük, böylesine bir zorbalık, böylesine yobazlık, bağnazlık, doğmatiklik, cehalet, zır cahil.

Dolayısıyla biz döne döne şunu da söylüyoruz.

Bu tür batıl ideolojilerin, beşeri anlayışların, bölücü ve dönücü olan ideolojilerin devlete karışmaması lazım. Dine karışmaması lazım. Bir defa sen Allah'a saygısız, Rabbe saygısız, Rabbe saygılı atalara saygısızsın. Osmanlı, Selçuklu iyi kötü saygılı olmaya çalışıyordu. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir hem dini böl, hem devleti böl, hem buradaki milletleri, halkları böl, hem Türkleri bile böl, geçmişini reddet, geleceğine şöyle et, geleceğini ipotek altına al, şu anda yaşayanları da karpuz gibi ortadan böl, böyle bir bölücülüğe, böyle bir ideolojiye ülke teslim edilebilir mi, devlet teslim edilebilir mi ya? Dolayısıyla bu ideolojiler, Kemalizm, Kemalî Tarikat Örgütü, Siyoni Kemalizm, Siyoni laıkçılık, devlete, ülkeye, millete, halka karışmaması lazım.

Bunlar çok zehirli, bunlar zararlı, bunlar bölücü, bunlar yıkıcı, bunlar yakıcı, hem dünyayı hem ahireti cehennem edici. Yazıktır, günahtır. Dolayısıyla biz döne döne diyoruz ki Kemalizm bölücüdür, bölücü olan PKK'yı da üreten odur, FETÖ'yü de üreten odur, kendisi baş bölücüdür. Dolayısıyla bunların devletten uzak olması lazım. Devlete de sızmışlardır, yoğun bir şekilde sızmışlardır, hatta kendi ideolojilerini devlet ideolojisi haline getirmişlerdir. Öyle bir sızmışlardır ki, bütün resmi dairleri kendi tapınakları haline dönüştürmüşlerdir ve bütün bayramları kendi ayinlerine dönüştürmüşlerdir. Böylesine korkunç bir bölücülük ve dönücülük.

Dolayısıyla buna itirazların ciddi yükseltilmesi lazım. Eğer bugünü düşünüyorsak, ülkeyi düşünüyorsak, neslimizi, halkımızı, çocuklarımızı düşünüyorsak, devleti düşünüyorsak bu Siyoni Kemalizm bölücülüğünden korunmamız lazım. İngiliz, Batık tandanslı, Batı menşeili emperyal proje Kemalizmin bölücülüğüne karşı ayık olmamız lazım. Halkın da, hükümetin de buna karşı tedbirler alması lazım.

Ülkeyi kurtarması lazım. İşgalden kurtarması lazım. Bunlar olmasaydı kurtuluş kazanılırdı. Ve bu batıl ideolojilerin asla dine, devlete karışmaması lazım.

Ya utanmadan, arlanmadan Allah'ı karıştırmadığın bir devlete laikçiliği, Siyonizmi veya Siyoni Kemalizmi nasıl karıştırırsın ya? Allah'ı haşa karıştırmıyorsun ya. Allah'ın devletine, Allah'ın ülkesine, Allah'ın kullarına, Allah'ın halkına Allah'ı karıştırmıyorsun. Ki Allah'ın bundan ne menfaati de labilir. Allah tamamen kullarının hayrına. Ama sen tamamen kulların zararına olan bu tür bölücü ideolojileri devlete karıştırıyorsun. Hatta baş tacı diyorsun. Asla kabul edilemez. Ve bu zihniyetler, bu ideolojiler devletten behemahal uzaklaştırılması lazım.

Halk ve hükümet Kemalizm benzeri bölücü ideolojilere karşı sürekli teyakkuzda olması lazım. Kemalizm bölücüdür. Bu böyle biline.