Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer. Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun. Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin. Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun. Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak. Sana sonsuz teşekkürler, Florya'nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz."