Galatasaray’ın efsanesi Muslera futbolu bıraktı: Önce kale direğini öptü, sonra...
Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, futbolculuk kariyerine nokta koydu. Final maçını kaybeden Estudiantes'in kalecisi Fernando Muslera, maçın ardından gözyaşlarıyla futbola veda etti. Muslera veda konuşmasında duygusal ifadeler kullanırken, Galatasaray açıklama yaptı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçında, Arjantin temsilcisi Estudiantes de La Plata ile Brezilya ekibi Palmeiras, Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda karşı karşıya geldi.