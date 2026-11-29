Dolayısıyla Witwatersrand, daha ilk günden itibaren bireysel define avcılarının değil, ağır sanayi ve teknolojinin hüküm sürdüğü devasa bir endüstriyel merkeze dönüştü. 19. yüzyıl boyunca bilim insanları, bölgedeki altının kadim nehir yataklarıyla mı taşındığı yoksa kayaçlar oluştuktan sonra yer kabuğundan sızan sıcak sıvılarla mı biriktiği konusunda ikiye bölündü.