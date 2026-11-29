Yerin metrelerce altında devasa hazine saklı! İnsanlığın altın tarihini değiştiren bölge deşifre oldu
Güney Afrika sınırları içerisindeki Witwatersrand Havzası, 1886 yılından bu yana insanlık tarihinde çıkarılan tüm altının yüzde 40'ına tek başına ev sahipliği yaparak dünyanın en zengin madencilik bölgesi olma unvanını koruyor. 3 milyar yıllık kadim nehirlerin taşıdığı altın parçacıklarının sert kayaçlar altında sıkışmasıyla oluşan bu devasa havzada, günümüz şartlarında derinlik ve düşük cevher oranı nedeniyle çıkarılamayan hâlâ 500 milyar dolar değerinde 45 milyon kilogramlık altın rezervi yatıyor.