Gagauz Özerk Yeri'nde 15 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin ilk turunda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgedeki seçimde oy verme işlemi 67 seçim merkezinde yapılıyor.

Komisyonun denetiminde düzenlenen seçimler, yerel saatle 21.00'de sona erecek.

İKİNCİ TURDA YARIŞACAK ADAYLAR

Başkanlık koltuğu için seçimin ilk turunda yüzde 38,44 oyla birinci sırada gelen bağımsız aday Moldova Parlamentosu Milletvekili Aleksandr Stoyanoglo ile yüzde 24,21 oyla ikinci olan parlamentodaki Sosyalistler Partisinin aday gösterdiği Fiodor Gagauz yarışıyor.

İki adayın ilk turda aldıkları oylar arasında fark bulunsa da elenen bazı adayların Gagauz'a destek vermesinin ikinci turdaki dengeleri etkileyebileceği, dolayısıyla her seçmenin tercihinin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

İKİNCİ TURA KALAN BAZI HALK MECLİSİ ADAYLARI DA YENİDEN YARIŞACAK

Aynı gün 35 tek üyeli seçim bölgesinin 21'inde, ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alamadıkları için ikinci tura kalan Halk Meclisi adayları da yeniden yarışıyor.

Seçim bölgelerinden birinde ise katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle meclis seçimi tekrarlanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ YAŞANANLAR

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, Ağustos 2025'te, 2023'teki başkanlık seçiminde kendisini aday gösteren Şor Partisinin yasa dışı finansmanına ilişkin davada 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Görev süresi geçen yıl dolan Gagauz Halk Meclisi için yeni seçimler, yaşanan hukuki anlaşmazlıklar ve yetki tartışmaları nedeniyle yapılamamıştı.

Moldova Anayasa Mahkemesi, temmuzda, 23 Aralık 1994 tarihli Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsüne dair kanundaki bazı maddeleri anayasaya aykırı bulmuştu. Mahkeme kararıyla bölgenin merkezden bağımsız olarak seçim komisyonu oluşturma ve seçimleri düzenleme, adalet, içişleri, bilgi ve güvenlik yetkililerini belirleme hakları kaldırılmıştı.

Bunun yanı sıra Moldova Parlamentosu, seçim yasasında değişiklik yaparak Halk Meclisi seçimlerinde nispi temsil sistemine geçilmesini kararlaştırmıştı. Buna göre bir sonraki seçimlerde meclis üyeleri, siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre belirlenecek.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu ise eylülde, bölgede başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerinin 15 Kasım'da yapılmasına ve Merkez Seçim Konseyinin oluşturulmasına karar vermişti. Böylece seçim süreci, ilk kez Moldova'nın seçim mevzuatı çerçevesinde komisyon denetiminde yürütülüyor. Daha önce bölgedeki seçimler, Gagauz Merkez Seçim Komisyonu tarafından düzenleniyordu.

KİŞİNEV'DEN "YENİ BAŞKANIN MOLDOVA HÜKÜMETİNE DAHİL EDİLECEĞİ" MESAJI

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nde seçilecek yeni başkanın ülke hükümetine dahil edileceğine dikkati çekerek, "Yasalar ve prosedür bunu gerektiriyor." ifadesini kullanmıştı.

Bölgenin özerk statüsünü düzenleyen yasa uyarınca Gagauz Başkanı, Moldova hükümetinin daimi üyesi sıfatına sahip ancak eski Başkan Yevgeniya Gutsul, Moldova hükümetinde yer almamıştı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ile Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.