Otomobil devi gemileri yaktı: Tüm versiyonlarda fiyat aşağı çekildi!
Türkiye'nin çok ilgi gören markalarından olan Kia, Sportage versiyon tüm araçlarda indirim olduğunu duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin çok ilgi gören markalarından olan Kia, Sportage versiyon tüm araçlarda indirim olduğunu duyurdu.
Türkiye'de sıfır SUV araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Kia, Renault, Toyota ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan güncel kampanyaları yakından takip ediyor ve kendisine en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Kia otomobil üreticisinin 2026 Kasım ayı kampanyalarına bakıldığında ise, Sportage aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum Kia yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Zira sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişi yeniden fiyat-performans araştırmasına yönelebiliyor.
SPORTAGE VERSİYON ARAÇLARDA İNDİRİM Kia otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) versiyon GT-Line donanım Sportage araçta 250.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Sportage versiyon araçlardaki en yüksek indirim. Öte yandan en düşük indirim 100.000 TL ile 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) versiyon Prestige donanım ve 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) versiyon Cool donanım Sportage araçlarda bulunuyor. Sportage versiyon araçlarda indirim olması güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 28 Kasım 2026 tarihli Kia Sportage fiyat listesi yer alıyor.
KIA SPORTAGE ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Live. Fiyatı: 2.249.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.139.000 TL. İndirim: 110.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Vision. Fiyatı: 2.550.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.387.000 TL. İndirim: 163.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Cool. Fiyatı: 2.750.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.650.000 TL. İndirim: 100.000 TL.
Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance. Fiyatı: 3.075.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.925.000 TL. İndirim: 150.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Prestige. Fiyatı: 3.340.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.240.000 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) GT-Line Design. Fiyatı: 3.140.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.990.000 TL. İndirim: 150.000 TL. Versiyonu: 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) GT-Line. Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL. İndirim: 250.000 TL.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23