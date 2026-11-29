Türkiye'de sıfır SUV araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Kia, Renault, Toyota ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Duyurulan güncel kampanyaları yakından takip ediyor ve kendisine en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Kia otomobil üreticisinin 2026 Kasım ayı kampanyalarına bakıldığında ise, Sportage aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum Kia yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Zira sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişi yeniden fiyat-performans araştırmasına yönelebiliyor.