Kemalizm 1963'te bile merhumdan korkmuş

Son senelerde sahte yaldızları pul pul dökülen "zorba Kemalizm"in taa 63'te bile Büyük Dâva Adamı Mehmed Akif'ten korkuyor olması gerçekten dehşet verici. Belgelerin bir bir ortaya çıkması, arşivlerde daha nice rezaletlerin gün ışığına çıkmayı beklediğini de göstermekte.

Fakat bugün sizlere geçtiğimiz ay Murat Bardakçı tarafından ifşa edilen belgeleri sunuyoruz.

Milli Mücadele'ye yurdu binbir zahmetle gezerek verdiği vaazlarla katıldı Mehmed Akif. Henüz "Türkiye" adını almamış "Büyük Millet Meclisi"nde Burdur'u temsilen katıldı. Ankara Taceddin Sultan Camii yanında kaldığı kerpiç evin sıvalarına mum ışığında İstiklâl Marşı'nı yazdı.

Fakat Kemalizm, meclisi TBMM yaparken O'nu ve O'nun gibi "mücahid mebuslar"ı tasfiye etti. "Tek Parti Diktası" başladı. Merhum, olup bitenlere tahammül edemeyip sessiz sedasız 1925'te Mısır'a gitti. 11 sene sonra yine sessiz sedâsız ve hasta haliyle İstanbul'a döndü. Dostları, Âkif’i hemen Teşvikiye Sağlık Yurdu’na yatırdılar. Sonra arkadaşı avukat Fuad Şemsî İnan'ın evinde vefatına kadar yatalak halde misafir oldu.

Dönüşü 16 Haziran 1936’da İçişleri Bakanlığı’nı, İstanbul Valiliği’ni ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü şaşırtıp telâşlandırdı.

Kemalist Dahiliye Vekâleti, emniyeti, istihbaratı, genelkurmayı ve valilikleri ile O'nun hakkında senelerce sürecek bir takip, izleme, fişleme ve "gizli" kayıtlı yazışmaya başladı.

Fakat Mehmed Âkif, Mısır’da iken de zaten hariciye ve genelkurmay tarafından takip altında tutulmuş; Ankara’ya hakkında raporlar gönderilmiş.

Bu raporlarda Âkif’ten “irticacı” diye bahsediliyordu.

Dosyasına “İrtica-906” kodu verilmişti. Öfkesini alamayan Ankara, Safahat'ın yedinci cildi olan “Gölgeler” isimli kitabı “Arap harfleri ile basıldığı, muhteviyatı irticaî propagandalarla dolu olduğu olan ve zararlı yazılar ihtiva ettiği” gerekçesi ile imha etti.

1- Mehmed Âkif Mısır'da iken 28 Ağustos 1935’te Atatürk'e gönderilen istihbarat raporunun bazı bölümleri

2- Mehmed Âkif’in İstanbul’a dönünce panikleyen İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazı. Sene 1936

3- İstanbul Valiliği’nin Âkif’in dönüşü konusunda İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği cevap.

4- Emniyet ve MİT Âkif’in takip edilmesini istiyor. Sene 1936

5- İstanbul Valiliği’nin, Âkif’in İstanbul’daki dostları hakkında tuttuğu rapor.

6- Valilik, İçişleri’ne “Safahat”ı ne yapalım diye soruyor.

7- Bakanlık, müsadere ve imhasını emrediyor. 1936

8- Âkif, gurbetteyken de yazılan takip raporlarından biri...

9- Bir başka takip raporu. Sene 1936

10- Valilik, Merhum'un cenazesine katılanları bile İçişleri'ne rapor etmiş. Sene 1937