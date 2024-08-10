  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'nın en büyük rakibiydi! Gizli İHA sessiz sedasız sığınaktan çıkarıldı

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı!

Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!

S-400'ler ateşlendi! Yeni füze sipariş edildi, Türk halkı 'Yok mu bunların bir karşılığı?' diye soruyor

Kapalı kalmaya devam edecek mi? Instagram için 'son düzlükteyiz' açıklaması geldi

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok
Sosyal Medya Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç yine kendini rezil etti: Atatürk evliya, Hacı zebanilerle…
Sosyal Medya

Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç yine kendini rezil etti: Atatürk evliya, Hacı zebanilerle…

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:30:00 -
Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç yine kendini rezil etti: Atatürk evliya, Hacı zebanilerle…

Laikçi kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, bu sefer İbrahim Hakkı Hacı Ferşat’ı hedef alarak, Mustafa Kemal’in evliya ve cennetlik olduğunu söyledi.

İslam ve ayetleri hedef alarak solcu kemalistlere yaranmaya çalışan Cemil Kılıç, bu sefer de sosyal medya hesabından ilginç bir çıkışa imza attı.

Kemalistlerin İlahiyatçısı Kılıç, sosyal medyada Feyza adındaki bir kişinin “Atatürk’ün yüzüne ‘Sen kafirsin’ diyebilen alim büyük dedem İbrahim Hakkı Hacı Ferşat Efendi kütüphanesi” şeklindeki paylaşımına cevap verdi.

Sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, cevabında Mustafa Kemal’in evliya olduğunu savunarak cennetlik olduğunu söyleyerek, “Senin deden ise cehennemde zebanilerle…” Kılıç’ın bu sözleri tepki çekerken, sosyal medyada alay konusu oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23