Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç yine kendini rezil etti: Atatürk evliya, Hacı zebanilerle…

İslam ve ayetleri hedef alarak solcu kemalistlere yaranmaya çalışan Cemil Kılıç, bu sefer de sosyal medya hesabından ilginç bir çıkışa imza attı.

Kemalistlerin İlahiyatçısı Kılıç, sosyal medyada Feyza adındaki bir kişinin “Atatürk’ün yüzüne ‘Sen kafirsin’ diyebilen alim büyük dedem İbrahim Hakkı Hacı Ferşat Efendi kütüphanesi” şeklindeki paylaşımına cevap verdi.

Sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç, cevabında Mustafa Kemal’in evliya olduğunu savunarak cennetlik olduğunu söyleyerek, “Senin deden ise cehennemde zebanilerle…” Kılıç’ın bu sözleri tepki çekerken, sosyal medyada alay konusu oldu.