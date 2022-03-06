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Gündem Kemalistlere soğuk duş etkisi gibi belge! Mustafa Kemal’in gizlenen ‘Montrö’ sözleri ortaya çıktı
Gündem

Kemalistlere soğuk duş etkisi gibi belge! Mustafa Kemal’in gizlenen ‘Montrö’ sözleri ortaya çıktı

Tarihçi Mustafa Armağan, Mustafa Kemal'in Montrö için, "Pek de parlak değil" dediğini belirterek, kemalistler üzerinde soğuk duş etkisi yapacak belgeyi yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 15:29:00 - 2022-03-06 16:15:25
Kemalistlere soğuk duş etkisi gibi belge! Mustafa Kemal’in gizlenen ‘Montrö’ sözleri ortaya çıktı

Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Montrö Sözleşmesi tekrar gündeme geldi. Kemalistlerin büyük kazanım olarak gördüğü ve Rusya savaşı üzerinden bile siyasi propaganda aracı olarak kullandığı Montrö'nün, Mustafa Kemal nezdinde kazanım olmadığı ortaya çıktı.

Tarihçi Mustafa Armağan'ın konuya dair yazısı şu şekilde:

Montrö Sözleşmesi imzalanacağı günlerde çıkan bir haber:

“Türk askeri Montrö imzalanınca Lozan’da gayri askeri mıntıka kabul edilen Boğazları törenle işgal edecek.” (Akşam, 17 Temmuz 1936)

Nasıl yani, Cumhuriyetin 13. yılında kendi toprağımızı “törenle” işgal mi ediyorduk? dediğinizi duyar gibi oldum.

Bu demektir ki Lozan zafer değil! Öyle ya, Lozan zaferse bu acınası manşetler ne? Öte yandan; bu manşetler atılmışsa Lozan’daki zafer nerede?

Bilelim ki, Boğazlar ancak Montrö ile “biraz daha” bizim olmuştu ve bilelim ki hâlâ tam olarak bizim değildir.

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Yorumlar

abdrhman

çanakkalede geçildi anamızda ağladı.  
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Zeki gedikoglu

Montro öncesi ne peki....lozan asker sokamiyorduk bogazlara .. montro lozana göre zaferden öte kazanımdır..Lozani zafer addedenin montro ya söz soylemeye hakkı yoktur.
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