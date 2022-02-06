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Gündem Kemalistler sarhoşlara karşı! Onur Anıtı'na saygı nöbeti sona erdi
Gündem

Kemalistler sarhoşlara karşı! Onur Anıtı'na saygı nöbeti sona erdi

Kemalistlerin, Samsun'da Mustafa Kemal'in heykelini yıkmaya çalışan uyuşturucudan sabıkalı, olay esnasında alkollü oldukları öğrenilen ayyaşlara karşı başlattıkları nöbet sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:16:00 - 2022-02-06 19:21:03
Kemalistler sarhoşlara karşı! Onur Anıtı'na saygı nöbeti sona erdi

 Yeniakit.com.tr 

Samsun'da "Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı"na gelen iki kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etti. Samsun Emniyeti'nin olayın ardından başlattığı çalışmayla akraba oldukları öğrenilen B.F. ve C.F. adlı zanlılar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa Kemal anıtını yıkmaya teşebbüs eden zanlılar, ifadelerinde sabaha kadar alkol aldıklarını söyledi.

Kemalistler, sarhoşlara karşı!

Kemalistler, uyuşturucu kullanma ve satma başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.F. ve C.F.'nin eyleminden sonra, anıt önünde dört gün boyunca nöbet tuttu.

Kemalistlerin, "anıta saygı nöbeti" dedikleri eylem, 4'üncü günde sona erdi.

Kemalistler Mustafa Kemal anıtını sarhoşlardan korumak için dört gün nöbet tuttu.

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