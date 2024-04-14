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Siyaset Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı
Siyaset

Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 14:46:00 -
Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı

Yerel seçimlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ile 'kent uzlaşısı' yapmanın karşılığında 17 DEM'liyi İBB meclis üyesine taşıyan CHP, Kandil'e diyet borcunu ödedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' yapan CHP, diyet borcunu ödüyor. İstanbul’da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili isim ilçe belediyelerinde meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17’si ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olmaya hak kazandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre DEM Parti, üç Meclis üyesine ulaştığı takdirde İBB’de grup kuracağı ifade ediliyor. CHP’li üç Meclis üyesinin DEM Parti’ye geçeceği ifade ediliyor.

DEM Parti, İstanbul’da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt’ta 8, Sancaktepe’de ve Şişli’de 4’er, Ataşehir ve Tuzla’da üçer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy ikişer, Eyüp, Kartal ve Şile birer Meclis üyesi çıkardı.

PKK yandaşları İBB'de!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül ile “Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış da CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.

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