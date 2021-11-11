Kemalistler iyice şirretleşti

Kemalistlerin İslam'a ve Müslümanlara olan kin ve nefreti artmaya başladı. Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Sol Haber gibi yandaş medya organlarının 10 Kasım'da yaptığı "Doğ ey güneş erit taştan adamı" paylaşımı sebebiyle hedef gösterdiği Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp’in üniversite kampüsündeki odası, azgın bir grup tarafından basıldı. Gökalp’in paylaşımından Atatürk düşmanlığı çıkaran ve kimlikleri henüz belirlenemeyen grup, fakültedeki bazı öğrencilere tekme tokat saldırırken, o anlar kameralara yansıdı.

Dün de Kapalıçarşı'da saat 9'u 5 geçe yürüyen bir vatandaş "Niye saygı duruşuna katılmıyorsun" denilerek tekme tokat dövülmüştü.