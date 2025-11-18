Kemalistler bunu da yaptı: Ücretli 'Anıtkabir pusulası'... Siren de çalıyor!
Kemalizm her geçen gün yeni ve 'büyük' bir girişime daha imza atıyor. Bir Kemalist yazılımcı, Google Play Store’daki ücretli uygulamalar arasında yer alan “Anıtkabir Pusulası” adlı mobil uygulamayı yayınladı.
Kemalizm her geçen gün yeni bir girişime daha imza atıyor. Bir yazılımcı, Google Play Store’daki ücretli uygulamalar arasında yer alan “Anıtkabir Pusulası” adlı mobil uygulamayı yayınladı.
Play Store’da ücretli olarak yayımlanan “Anıtkabir Pusulası” uygulaması, kullanıcılara Anıtkabir'in yönünü gösterme ve istediği anda siren sesi çalma imkânı sunuyor.
Uygulamanın tanıtımında, “Bu araç, Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve saygıyı göstermek için tasarlanmıştır” ifadelerine yer veriliyor.
Uygulama Özelliklerinde şunlar yer alıyor:
Bulunduğunuz konuma göre Anıtkabir’in yönünü pusula ile gösteriyor.
Dilediğinizde “2 Dakika Siren Çal” veya “Sireni Sustur” butonları ile anlık siren çalabiliyorsunuz.
Uygulama ücretli ve zamanla fiyatının artırılacağı belirtiliyor.
Gündem
Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?