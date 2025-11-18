  • İSTANBUL
Kemalistler bunu da yaptı: Ücretli 'Anıtkabir pusulası'... Siren de çalıyor!
Kemalistler bunu da yaptı: Ücretli 'Anıtkabir pusulası'... Siren de çalıyor!

Kemalizm her geçen gün yeni ve 'büyük' bir girişime daha imza atıyor. Bir Kemalist yazılımcı, Google Play Store’daki ücretli uygulamalar arasında yer alan “Anıtkabir Pusulası” adlı mobil uygulamayı yayınladı.

Play Store’da ücretli olarak yayımlanan “Anıtkabir Pusulası” uygulaması, kullanıcılara Anıtkabir'in yönünü gösterme ve istediği anda siren sesi çalma imkânı sunuyor.

Uygulamanın tanıtımında, “Bu araç, Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve saygıyı göstermek için tasarlanmıştır” ifadelerine yer veriliyor.

 

Uygulama Özelliklerinde şunlar yer alıyor:

Bulunduğunuz konuma göre Anıtkabir’in yönünü pusula ile gösteriyor.

Dilediğinizde “2 Dakika Siren Çal” veya “Sireni Sustur” butonları ile anlık siren çalabiliyorsunuz.

Uygulama ücretli ve zamanla fiyatının artırılacağı belirtiliyor.

