Kemalist Nihat Genç, CHP'lilere verdi veriştirdi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya'ya gitti. Burada İmamoğlu, her fırsatta Türkiye düşmanlığını dile getiren PKK yandaşı Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile görüştü.

HDP sevdasının yanında PKK yandaşı isimlerle de görüşmekten çekinmeyen İmamoğlu kamuoyunda büyük tepki çekti.

Kemalist Nihat Genç de İmamoğlu ve CHP yandaşlarına sosyal medya hesabından sitem etti. Nihat Genç şunları yazdı:

“Keloğlan'ı (İmamoğlu) bi PKK tabutlarıyla poz verirken, bi Ahmet Altan'ı ağırlarken, bi İngiliz elçisiyle, bi Türkiye düşmanı vekille poz verirken görüyoruz. Muhalefet kendini daha ne kadar tahrip ve rezil etsin, Sözcü, Özdil, Soner, Dündar 'kahramanınızla' iftihar edin!”