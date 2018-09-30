Kemalist Nihat Genç: Bakan olsam Atatürk heykellerini yıkar atarım!

Kemalist yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da canlı yayınlanan bir programa katıldı. Programda birçoğu CHP’li belediyeler tarafından yapılan Mustafa Kemal heykellerini eleştirirken, “Atatürk’le dalga geçmek için yapıyorlar sanki’ ifadelerini kullandı.

“bakan olsam Atatürk heykellerini yıkar atarım”

Mustafa Kemal heykellerinin adeta Çin malı olduğunu söyleyen Genç, ““Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi… Ben mesela, bu ülkede bir gün şans eseri Bakanlık, Başbakanlık yapsam, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerinin hepsini yıkar atarım. Yapacaksan da düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki. Çin malı gibi, tuhaf geliyor bana…” şeklinde konuştu.