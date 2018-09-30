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Kemalist Nihat Genç: Bakan olsam Atatürk heykellerini yıkar atarım!

Bir televizyon programına katılan Kemalist yazar Nihat Genç, birçoğu CHP’li belediyeler tarafından yapılan Mustafa Kemal heykellerini eleştirerek, ‘Atatürk’le dalga geçmek için yapıyorlar sanki’ dedi. Genç, “Ben Bakan olsam son 40 yılda yapılan bütün Atatürk heykellerini yıkar atarım” şeklinde konuştu.

30 Eylül 2018 Pazar 15:53

Kemalist yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da canlı yayınlanan bir programa katıldı. Programda birçoğu CHP’li belediyeler tarafından yapılan Mustafa Kemal heykellerini eleştirirken, “Atatürk’le dalga geçmek için yapıyorlar sanki’ ifadelerini kullandı.

“bakan olsam Atatürk heykellerini yıkar atarım”

Mustafa Kemal heykellerinin adeta Çin malı olduğunu söyleyen Genç, ““Atatürk’ün yapılan heykelleri karikatür gibi… Ben mesela, bu ülkede bir gün şans eseri Bakanlık, Başbakanlık yapsam, son 30-40 yılda yapılan Atatürk heykellerinin hepsini yıkar atarım. Yapacaksan da düzgün yap, bunun örnekleri var. Birisi Atatürk’le dalga geçmek için yapıyor sanki. Çin malı gibi, tuhaf geliyor bana…” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:53
  1. Nihat Genç
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. atatürk heykeli
  4. chpli belediye

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