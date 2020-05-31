Kemalist Cumhuriyet palavraya doymuyor! Tekzip üssü paçavra

yeniakit.com.tr Yıllardır ‘çamur at, izi kalsın’ politikasıyla birçok insanı asılsız haberlerle hedef gösteren Cumhuriyet gazetesi, tekzip yayınlayarak yetersiz olsa da yalanlarının hesabını veriyor.

Yalan yayınları nedeniyle şimdiye dek onlarca tekzip yayınlayarak haberlerinin asılsız olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Cumhuriyet paçavrası, bugün de birinci sayfadan tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

Adeta tekzip bültenine dönen Cumhuriyet, çeşitli haberler nedeniyle bugün 3 adet tekzip yayınladı.

16 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan “Suçüstü yakalandılar” ve “İşine gelmeyince terör” başlıklı haberlerinin asılsız olduğu anlaşılan gazete, aynı zamanda 17 Nisan 2020 tarihindeki “Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı” ve “Olayların ardındaki gerçek/ Hukuk önünde herkes eşittir” haberleri nedeniyle 3 ayrı tekzip yayınladı.