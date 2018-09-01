Kemal'in mutlu günü! Oğlanı evlendirdi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, CHP'li elitlerin Ankara'daki favori semti İncek'te gerçekleştirilen törenle, nişanlısı Mine Alşan ile evlendi.01 Eylül 2018 Cumartesi 22:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi.
Düğün tarihi için 1 Eylül Dünya Barış Günü seçilirken, tören Ankara İncek'teki La Rossa Wedding'te yapıldı. Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken, nikah şahitleri Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.
ÇİÇEK YERİNE ÇYDD'YE BAĞIŞ TALEBİ
Çift, misafirlerden çiçek göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi. Çiftin akrabalarının yanı sıra parti yöneticileri, milletvekilleri ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı düğüne CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı. Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine davet gönderilmişti.
YORUM YAZ