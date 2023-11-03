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Siyaset Kemal’in koltuğu sallantıda
Siyaset

Kemal’in koltuğu sallantıda

Yeniakit Publisher
2023-11-03 12:26:00 -
Kemal’in koltuğu sallantıda

14 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimete rağmen istifaya yanaşmayan, “değişim” çağrılarına önce parti meclisini değiştirerek karşılık veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanlış hesaplar yüzünden koltuğundan olmak üzere olduğu belirtiliyor.

CHP 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultaya büyük tartışmalar ve çekişmelerle gidiyor. 14 Mayıs seçimlerinde yaşanan büyük hezimete rağmen istifa etmeye yanaşmayan, “değişim” çağrılarına önce Parti Meclisini değiştirerek karşılık veren, ardından önümüzdeki hafta sonu yapılacak kurultay için düğmeye basarak koltuğunu kurtarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış hesaplar yüzünden koltuğundan olmak üzere. Bütün dikkatini Ekrem İmamoğlu’nun aday olmamasına yoğunlaştıran Kılıçdaroğlu, bunu sağladıktan sonra yapılan İstanbul Kongresini değişimcilere kaptırarak büyük kayıp yaşadı. İmamoğlu’nun ağzına bir parmak bal çalmak için Kurultay Divan Başkanlığını teslim eden Kılıçdaroğlu, kurultay hakimiyetini de kaybetti. Ankara’da kamp kuran İmamoğlu harıl harıl değişim çalışmalarını sürdürüyor. 130 milletvekilinden 95’i, kurultayda Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıkladı. Bu, en az 35 milletvekilinin kurultayda değişimciler safında çalışacağını gösteriyor. Destek açıklayıp, değişime çalışacaklar ise cabası. En ilginci de “tavşan aday” eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel’in kurultayı kazanma şansının çok yükselmesi.

Çamlı: Üst akıl ne derse o olacak

CHP’de yaşanan kurultay mücadelesini akit’e yorumlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu çalışmalarıyla, bileğinin hakkıyla CHP’nin başına geçmiş bir isim değil. Bugün Gazze’yi kim bombalıyorsa, kim katliam yapıyorsa Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına o getirdi. Çünkü Türkiye’de istikrarsızlığa ihtiyaç vardı onlar için. Dünya soyulurken, Gazze’de katliamlar yapılırken CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na biçilmiş görev, Türkiye’de gürültü yapıp, yapılanları halkın dikkatinden kaçırmaktı. Kılıçdaroğlu uzun süre bu görevi yerine getirdi. Eğer şimdi ABD ve İsrail’deki siyonist akıl Kılıçdaroğlu’nun değişmesini istiyorsa, değiştirip Özgür Özel’e görevi verebilir.”

Pazarcı: Kim gelirse indirir

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da, şunları söyledi: “Eğer İmamoğlu biraz cesur davranıp karşısına çıkabilseydi, Kemal Bey şu anda siyasi hayatının en zayıf noktasındaydı. İmamoğlu, CHP’de geçmişi olmamasına rağmen genel başkan olabilirdi. Ama o cesareti gösteremedi. Özgür Özel’i adeta tavşan aday olarak karşısına çıkardı. Özel kazanabilir mi bilemiyorum ama şu andaki görüntü bile Kılıçdaroğlu yüzünden CHP’nin ne halde olduğunu ve kendi parti tabanından destek alamadığını gösteriyor. Kılıçdaroğlu CHP’yi kökünden koparttı, hafızasını sıfırladı. Atatürk’ten, milli olmaktan uzaklaştırdı ve HDP’ye yakın bir parti haline getirdi. Mutlu olanlar olduğu gibi gerçek CHP’liler hiç memnun değiller. CHP, Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden bu yana en zor günlerini yaşıyor. Kılıçdaroğlu’nun koltuğunun sallantıda olmasının yanında, CHP de sallantıda. Bundan sonra kim gelirse Kılıçdaroğlu’nu o koltuktan aşağıya indirebilir. Üstelik delegeleri kendisi belirlemesine rağmen.”

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Yorumlar

Sabır

Kılıçdaroğlunu destekliyoruz cumartesi

Diktatör kemal

Hani seçim özgürlüğü vardı. Seni istemiyorlar. Çekil git.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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