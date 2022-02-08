Kemal'in incisi Tarsus Belediyesi tel tel dökülüyor

Harita cahili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Güneydoğu’nun incisi” dediği Mersin’de CHP’li il ve ilçe belediyelerinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta ‘biz belediyeye ait bir tornavida bile satmadık’ diyen CHP’li yöneticilerin, başkanlığını Dr. Haluk Bozdoğan yaptığı Tarsus Belediyesi’ne ait iştirakleri iflasa sürüklediği ortaya çıktı. Akit dün, “Tam bir CHP işi’ başlığıyla deşifre ettiği beton mikseri rezaletinin ardından şimdi de elindeki mikserleri satan şirketin zarar ettiği öğrenildi. Belediyeye ait 2010 model beton mikserlerin tanesini 145 bin TL’den satarak yerine 2006 model beton mikserlerin her birini yıllık 212 bin 400 TL ödeyerek fahiş fiyata kiralayan CHP’li Tarsus Belediyesi iştiraki İmar Limited Şirketi’nin bütçesi iki yıldır üst üste açık verdi. 2019 yılına kadar sürekli kâr eden şirket, 2020 yılında 9 milyon 700 bin, 2021 yılında ise 16 milyon 25 bin 505 TL zarar etti.

Mikserleri satan iflasın eşiğinde

Belediye Şirketlerini inceleme Komisyonu’nun yaptığı araştırma sonucu ortaya çıkan 25 milyon 725 bin 505 TL’lik kamu zararı, hazırlanan raporda şöyle özetlendi: “Belediyeye ait 2010 model beton mikserlerin tanesini 145 bin TL’den satarak yerine 2006 model beton mikserlerin her birini yıllık 212 bin 400 TL ödenerek kiralandı. Personel puantajları incelendiğinde bazı personellerin yasal olmadığı halde maaşlarının 2-3 katı mesai ücreti aldığı saptandı. Personelin SGK primleri ödenemediği için her ay 142 bin 193 TL faiz yükü oluştu. Organize sanayi bölgesinde 30 dönüm taşınmaz satın alan şirket, 1 buçuk milyon ödeme yaptığı halde kalan taksitleri ödeyemediği için arsayı iade etti. 1 buçuk milyonluk kapora yandı.”