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Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu koruyamayacağını anlayan Akif Hamzaçebi, Aykut Erdoğdu, Canan Kaftancıoğlu, Engin Altay gibi isimler, belediye başkanlığı için çalışmalara başladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:08
Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimden sonra partinin başında kalamayacağını düşünen çok sayıda milletvekili, belediye başkan adayı olmak için sıraya girdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Grup Başkanvekili Engin Altay ve partinin etkili isimlerinden Gürsel Tekin nabız yoklamaya başladı.

KAFTANCIOĞLU DA VAR!

Tekin'in büyükşehir dışında Kadıköy için de adının geçtiği kaydedildi. Engin Altay'ın ise büyükşehir için çalışmalara başladığı, ikinci alternatif olarak Bakırköy adaylığını düşündüğü belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ise Beşiktaş'tan aday olmak için bastırdığı öğrenildi. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise bir kez daha Şişli'den aday olmak için genel merkezde kulis çalışmalarına hız verdi.

Kaynak: A Haber

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:08
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

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