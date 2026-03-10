  • İSTANBUL
300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor
IHA Giriş Tarihi:

300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

İstanbul’un önemli tarihi eserlerinden biri olan Tophane Çeşmesi’nde ısınmak amacıyla yakılan ateş sonucu oluşan is ve kurum izlerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

1
#1
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki O.G.Y. isimli şahıs, ısınmak amacıyla 1. Mahmud döneminde 1732 yılında yaptırılan Tophane Çeşmesinin lüle kısmında ateş yaktı.

#2
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Yakılan ateş nedeniyle yaklaşık 300 yıllık tarihi yapının yüzeyi is ve kurumla kaplanırken, çeşmenin bazı bölümleri karardı.

#3
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

#4
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#5
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Öte yandan olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından tarihi yapıda oluşan is ve kurum tabakasının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

#6
Foto - 300 yıllık tarih eski ihtişamına kavuşuyor

Ekipler tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında, taş yüzeylerde oluşan is tabakasının tarihi dokuya zarar verilmeden temizlendiği öğrenildi

Muzdarip

Bütün Dünyada itibarını yükselten TÜRKİYE'de ACI MANZARALARDAN Bu muhteşem eser Türkiye'den başka bir ülkede olsa idi onu böyle açık tehditlere karşı korumasız zbırakanlar vatan haiani ian edilir, belki hapse atılırdı ! Öğretmenler yeni nesil sizin eserinizdir !
