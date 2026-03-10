Yolsuzluk şebekesi mahkemede terör estirdi! Ekrem'den şov Özgür'den tehdit

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütü ile tam 161 milyarlık kamu zararına yol açan ve İBB’yi adeta talan eden Ekrem İmamoğlu ile adamlarının yargılandığı ‘asrın yolsuzluk davasının’ ilk duruşmasına CHP’nin şovları ve tehditleri damga vurgu. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi 1 no’lu salonda görülen davada duruşma salonunu sirk alanına çevirmeye kalkan İmamoğlu, sanık sandalyesinden kafasına göre kalkarak söz almaya ve selamlama konuşması yapmaya yeltenirken, “Böyle bir usul yok, burası oyun alanı değil” diyen mahkeme başkanına takıldı. Duruşma salonunu siyaset arenasına çeviren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Bir emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” diyerek görevini yerine getirmeye çalışan bağımsız yargı mensuplarını tehdit etti. Gergin başlayan, alkışlarla ve sloganlarla sabote edilen duruşmaya ara verilirken, duruşma savcısı, heyete ve savcıya yönelik parmak sallayarak tehditler savuran İmamoğlu’na, “O elini indir. Ekrem İmamoğlu haddini bil” sözleriyle had bildirdi. Mahkeme avukatların reddi hakim taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle geri çevirerek duruşmayı bugüne erteledi.

EKREM SANIK SANDALYESİNDE

İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş talana imza atan İmamoğlu, büyük yolsuzluk davasının ilk duruşmasında şov yapmaya soyundu. CHP’nin kadrolu provokatörleriyle salonu sirk alanına çevirmeye kalkan İmamoğlu’nun oyununu mahkeme heyeti bozdu. Davada söz sırası İmamoğlu’nda olmadığı hâlde avukatının “Ekrem Bey selamlama konuşması yapmak istiyor” talebine mahkeme başkanından “Böyle bir usul yok, burası oyun alanı değil” cevabı geldi. Öfkelenen İmamoğlu, kürsüye yürüdü ve korsan konuşma yapmaya kalktı. Mahkeme başkanı yerine geçmesini belirterek, “Yerinizden kalkıp gelemezsiniz, bu şekilde devam edemezsiniz” uyarısında bulundu. Aksi durumda salondan çıkarılacağını ifade etti. Tiyatroyu bırakmayan İmamoğlu’ndan ise “Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum” sesi yükseldi. Kimlik tespiti sırasında sanık olarak nitelenen, yeni bir tiyatro sahnelemesi de engellenen İmamoğlu hiddetlenirken duruşmayı takip eden CHP’liler yaygaralara başladı.

TANAL’SIZ KAVGA OLUR MU

İzleyicilerin devamlı slogan atmaları, mahkeme heyetine sataşmaları, izinsiz görüntü ve fotoğraf almaları gerilimi tırmandırdı. Jandarmanın çekim yapmayın ikazına CHP’li Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal karşı geldi. TİP’li Ahmet Şık da geri kalmadı. Her kavganın içinde yer alan Tanal’ın jandarmaya “Siz değil, hakim söyleyecek onu. Ben hukukçuyum! Keresteci miyim, kebapçı mıyım” ifadelerini kullanması tepki uyandırdı. Başarır ve Tanal’ın Şık’ı da yanına alarak yaptığı tahrik denemesi güçlükle önlenedursun izleyicilerin bitmek tükenmek bilmeyen çığlıkları mahkeme heyetini duruşma salonunu boşaltma kararı almaya itti. İzleyiciler, tutuklu sanıklar tek tek dışarı çıkarıldı, heyet de salonu terk etti. Sonra duruşmaya ara verildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN HAKİME “ÇİRKEFLİK” HAKARETİ

Ara esnasınd, yolsuzluk davasına bakan hakimleri tehdit edici sözler sarfeden Özel, “Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz” dedi. Özel, hakimleri alçakça tahkir ederek, “avukatların bilgisi karşısında kıvranıyor, çirkefliğe başvuruyor!” sözlerini sarfetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkeme heyetine hakaret içerikli sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

Sanık avukatları da, koro hâlinde mahkeme heyetini itibarsızlaştırmaya yeltendi. İmamoğlu’nun avukatlarından Fikret İlkiz, heyete “Size güvenmiyoruz” şeklinde çıkışırken Hasan Fehmi Demir, daha ilk duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 40 gün sürecek. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün yargılamaya devam edilecek. Deliller tartışılacak. İhbarcılara, itirafçılara kulak verilecek. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlenecek. 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı davada örgüt lideri İmamoğlu için 2 bin 430 yıla kadar, yönetici konumunda bulunan Fatih Keleş için bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için 251 yıla ve Adem Soytekin için ise 51 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

ŞIMARIKLIKLARA PRİM YOK

İlk güne ilişkin Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “İlk duruşmada mahkeme heyeti iyi imtihan verdi. İmamoğlu’nun şovları, Başarır ve Tanal’ın bağırtıları fayda etmedi, dik durdu. Şımarıklıklara prim vermedi. Hukuka, usule uymayana hak ettiği muamelede bulundu. Tabii tehditler de oldu. Özel’in bilmediği ve anlamadığı ise bunun yararı olmayacağıydı. O devir kapandı. Yolsuzluk davasında tiyatro faslı bitti. Sıra ise iddianameye geldi. İmamoğlu ve Özel’in durumu mezarlıktan geçerken ıslık çalanın ruh hâli gibi. İddialara cevap vermeye odaklanmalı. Delilleri çürütmeye yoğunlaşmalı. Aksi takdirde bu ikisi için de kurtuluş yok.”

Avukat Nuray Baynazoğlu da şunları dile getirdi: “Mahkeme heyeti, duruşmada gayet başarılıydı. Hukukun gereğini yerine getirdi. Bir şova ya da oyuna mahal vermedi. CHP tabanına karşı şov yapma gayretine izin verilmedi. Yine çekimler yapmaya, gerilimler üretmeye, tahriklerde bulunmaya tevessül edenlere müsamaha gösterilmedi. Tabii CHP Genel Başkanı da boş durmadı. Hakimleri tehdit etti. Özel’in tehdidi büyük bir skandaldı. CHP’nin açık oy, gizli sayım demokratlığından kurtulamadığının kanıtıydı. Ki ilgili savcılığın bu hususu ele alması zaruri.” CHP’nin dostları Hollanda, İsveç, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İngiltere ve Norveç ise davaya temsilci yolladı.