  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu Esenler Belediyesi’nin desteğiyle okulda anlamlı buluşma: Minik Kalpler iftar sofrasında Almanya’dan flaş Kıbrıs kararı! Bahar yüzünü gösterdi! Sürüler halinde ortaya çıktılar Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi! Korku içinde duyurdular: Türk savaş tankları yürümeye başladı, bu resmen bir meydan okuma Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti
Spor
7
Yeniakit Publisher
Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran, geldiği İstanbul Havalimanı'nda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren teknik direktör Engin Fırat (55), Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

#2
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya’nın Kemer ilçesine getirildi.

#3
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Engin Fırat için Göynük Mahallesi’ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.

#4
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

#5
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

#6
Foto - Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu
Dünya

İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu

Terör devleti İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23