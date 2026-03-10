  • İSTANBUL
Dünya Milli marşı okumadıkları için hain ilan edilmişlerdi! Trump duyurdu: İranlı kadınlara iltica hakkı verildi
Dünya

Milli marşı okumadıkları için hain ilan edilmişlerdi! Trump duyurdu: İranlı kadınlara iltica hakkı verildi

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Milli marşı okumadıkları için hain ilan edilmişlerdi! Trump duyurdu: İranlı kadınlara iltica hakkı verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupasına katılan ve oynadıkları maç öncesi İran milli marşını okumayarak ülkelerinde hain ilan edilen İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna iltica hakkı tanındığını duyurdu. Trump, diğer sporcuların ise ailelerinin güvenliğinden endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Trump  dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, bugün yaptığı yeni paylaşımla, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı.

Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

FUTBOLCULAR TALEP ETTİ

Avustralya Başbakanı Albanese de X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu kaydetti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve oyuncular İran'da hain ilan edilmişti.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

Ramazan

Kızım bunlar sağmayacağı ineğe ot vermez ,bunun yüzlerce örneği varken siz hâlâ anlayamadınız mı ?

Murat gözükara

Artık vatansızsınız..ABD sizi kullanır....hainsiniz tabi....evet parayı bulacaksınız ama vatansızsınız....satılmışlar..bunun bir karşılığı olacak o da HAİNLİK....şimdilik sırıtın bakalım...
