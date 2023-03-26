  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Kar geri geliyor!

HÜDA PAR’dan flaş açıklama: 6'lı koalisyonun bir iftirası daha çöktü

İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu: Başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye'ye büyük müjde! Tam 30 milyar dolar olabilir! Ha bu da birilerine kapak olsun

Bakan Mustafa Varank duyurdu: Deprem bölgesindeki sanayide hasar 170 milyar TL

Dünyaca ünlü milyarder uyardı! Bankalar iflas etti, sıra geldi: Bizde açık açık batacağız! İşte o tahmini

6'lı masaya hodri meydan! 'HDP'ye bu sözleri vermediyseniz buyurun yalanlayın'

Zulüm Ramazan'da da devam ediyor! Fanatik Yahudiler Mescid'i Aksa'yı yine kirletti

O ülkedeki Müslüman nüfus son 30 yılda 10 kat arttı! Endülüs'te çiçekler yeniden açıyor

Türkiye'ye büyük fırsat doğdu! Milyarlarca dolar akabilir! O gelişme, herkesi şok etti! Tüm dünya bunu konuşuyor
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Oy' ziyaretleri başladı! Flaş gelişme...
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Oy' ziyaretleri başladı! Flaş gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 20:26:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Oy' ziyaretleri başladı! Flaş gelişme...

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.
İmamoğlu'yla birlikte Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Daha önce yaptığı türbe ziyaretleriyle bilinen Kılıçdaroğlu şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. DHA'ya göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23