Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Oy' ziyaretleri başladı! Flaş gelişme...

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar seçmenlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İmamoğlu'yla birlikte Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

Daha önce yaptığı türbe ziyaretleriyle bilinen Kılıçdaroğlu şimdi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bir araya geldi. DHA'ya göre;

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Anne-oğul Samirler, “Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi” sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.