Kemal Kılıçdaroğlu'nun korosuna o da katıldı! Ümit Özdağ’dan kendisine suikast iddiası… Devleti suçladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'siyasi suikast' iddiası sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir iddia geldi. Ümit Özdağ, 3 gün önce kendisine yönelik suikast ihbarını öğrendiğini öne sürerek, kendisine suikast hazırlığı yapan örgütü bildiğini söyledi.

Suikast haberini alan Özdağ devleti hedef alarak, devletin örgüte göz yumacağı imasında bulundu. Özdağ, "Benimli ilgili bir istihbarat bana geldi. Bana karşı hangi örgütün suikast hazırlığında olduğunu ben biliyorum. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bana bir bilgi geldi. Devlete bu bilgi çok önceden gelmiş ve bunu benden saklamışlar. Ben gayri resmi öğrendim" dedi.

"Bu iddiayı resmi makamlara doğrulatıp doğrulatmadığı sorulan Ümit Özdağ "Bunlar doğrulanmaz. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz" cevabı verdi.

Bakan Soylu: Bunlar FETÖ taktiği

Bakan Soylu, siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik, "Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet, bahsedildiği gibi toplumu kaosa sürüklemek üzere siyasi cinayet istihbaratı var mı?', yok. Milli İstihbarat Teşkilatımıza soralım, sorduk, böyle bir bilgi yok." demişti.

Bu tarz kaynakların FETÖ taktiği olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bu FETÖ taktiğidir, açık. Onlarla çok kol kola girerseniz, onların hamiliğini kabul ederseniz geleceğiniz durum da budur’’ demişti.