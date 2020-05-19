  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kiralık vekil’ çıkışı sonrası çarpıcı ifadeler! 'Özgür Özel yeni partiye...'

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kiralık vekil çıkışı sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:43:00 - 2020-05-19 15:49:54
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kiralık vekil’ çıkışı sonrası çarpıcı ifadeler! 'Özgür Özel yeni partiye...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyguladığı 'Kiralık Vekil' uygulaması yine gündemde! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, kurulan yeni partilere TBMM'de grup kurabilmeleri için CHP'den milletvekili temin edeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Kiralık Vekil' açıklamasına tepki yağdı.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, kiralık vekil tartışmalarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 TV'de konuşan Yusuf Alabarda, "Halkın nezdinde yüzde 1'lik oyu bile olmayan partilere adeta mebus pazarı kurarak 'Onlara da milletvekili veririm' diyenlerin önerilerinin gerçek olduğunu bir düşünelim. Siz düşünebiliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın arkasında fotoğraf veren bir Özgür Özel var. CHP'den transfer edilmiş Özgür Özel, bu ikilinin arkasında poz veriyor. Bu o insanların izzetlerini ayaklar altına almak olur. İkincisi ise bu kapının açılması, 20 milletvekili transfer ettiklerinde 550 milletvekilinin kıymeti halkın gözünde ne seviyeye gelir?" dedi.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?
Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Gündem

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı