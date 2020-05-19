Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kiralık vekil’ çıkışı sonrası çarpıcı ifadeler! 'Özgür Özel yeni partiye...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde uyguladığı 'Kiralık Vekil' uygulaması yine gündemde! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, kurulan yeni partilere TBMM'de grup kurabilmeleri için CHP'den milletvekili temin edeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Kiralık Vekil' açıklamasına tepki yağdı.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, kiralık vekil tartışmalarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 TV'de konuşan Yusuf Alabarda, "Halkın nezdinde yüzde 1'lik oyu bile olmayan partilere adeta mebus pazarı kurarak 'Onlara da milletvekili veririm' diyenlerin önerilerinin gerçek olduğunu bir düşünelim. Siz düşünebiliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın arkasında fotoğraf veren bir Özgür Özel var. CHP'den transfer edilmiş Özgür Özel, bu ikilinin arkasında poz veriyor. Bu o insanların izzetlerini ayaklar altına almak olur. İkincisi ise bu kapının açılması, 20 milletvekili transfer ettiklerinde 550 milletvekilinin kıymeti halkın gözünde ne seviyeye gelir?" dedi.