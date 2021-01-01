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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını CHP'li Fikri Sağlar ele verdi!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü palavrasını CHP'li Fikri Sağlar ele verdi!

Halk TV'de CHP'lilerin başörtüsü rahatsızlığını yeniden hortlatan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın ifadeleri, akıllara Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'üniversitelerde başörtüsünü biz kaldırdık’ yalanını getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:09:00 -

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülüleri hedef alan ‘ötekileştirici’ ifadeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘üniversitelerde başörtüsünü biz kaldırdık’ şeklindeki palavralarını hatırlattı.

CHP'nin başörtüsü rahatsızlığı

Türkiye’de başörtülülere yapılan zulmün baş mümessili CHP, başörtüsü hazımsızlığını zaman zaman gündeme taşıyor. Son yıllarda CHP'nin yöneticileri ve vekilleri tarafından başörtülülere yönelik aşağılık tavır ve ifadeler gündemi epeyce meşgul etti.

Türkiye uzaya 5A uydusunu göndermeyi planlayarak uzay çağını başlatırken 2020 yılının son günlerinde CHP’nin yine tek derdi başörtüsü oldu.

CHP'li Fikri Sağlar başörtülü hakimleri hedef aldı

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu skandal ifadelere vatandaşlardan ve siyasetçilerden tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsünü biz kaldırdık' palavrası

CHP’li Fikri Sağlar’ın tekrar hortlattığı ‘başörtüsü düşmanlığı’ akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini getirdi.

Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, üniversitelerde başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını iddia ederek vatandaşları göz göre göre kandırmaya çalıştı.

Seçimlerden önce göz boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'O dönem YÖK başkanıyla konuştum, başörtüsü yasağının kaldırılmasını söyledim ve kaldırdılar.'  ifadelerini kullandı.

Sunucunun, "AK Parti biz kaldırdık' diyor. Siz şimdi diyorsunuz ki 'Hayır biz kaldırdık.' doğru mu anladım." sorusuna, 'Evet' yanıtını verdi.

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