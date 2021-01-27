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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yok artık' dedirten 'u' dönüşü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy verdikleri için öğretmen, çiftçi gibi çeşitli meslek gruplarını hedef alan açıklamalarından 'u' dönüşü yaparak, “Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:09:00 - 2021-01-27 23:16:13

AK Parti'ye oy verdikleri için başta öğretmenler olmak üzere birçok meslek grubuna hakaretler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım.” diyerek iki yüzlü açıklamada bulundu.

"AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmen, çiftçiler başta olmak üzere birçok meslek grubuna AK Parti’ye oy verdikleri için hakaret etmişti. 

Bir konuşmasında çiftçileri hedef alan Kılıçdaroğlu, “Bütün çiftçilere sesleniyorum; ilk seçimde siz hala gidip AK Parti'ye oy verirseniz benim iki elim yakanızda olacak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere hakaret

Kılıçdaroğlu tepki çeken bu açıklamalarının ardından 'özür dilemek' yerine ifadelerinde daha da ileri giderek öğretmenleri hedef aldı. Öğretmenler Günü'nde yaptığı açıklamada, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun çeşitli meslek gruplarını hedef alan konuşmaları her kesimden büyük tepkiye neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'u' dönüşü

Demokrat olduklarını söyleyip vatandaşa verdikleri oylardan dolayı hesap soran Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında bugün yaptığı açıklamada ise ilginç bir çıkışta bulundu.

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden AK Parti’ye oy verdin diye özel bir yargılama yapmadım.”  ifadelerini kullandı.

Açıklamasıyıla 'u' dönüşü yapan Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

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