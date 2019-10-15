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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye çirkin iftira: Onları tedavi edip gönderdiler

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haddini aşan ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi isim vermeden terör örgütü DEAŞ üzerinden suçladı.

15 Ekim 2019 Salı 18:23
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye çirkin iftira: Onları tedavi edip gönderdiler

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ağzının ucuyla destek verdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında skandal ötesi ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden eli kanlı terör örgütü DEAŞ üzerinden Türkiye'ye çirkin iftiralarda bulundu.

Attığı iftiralarla Türkiye düşmanlarının iştahını kabartan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı o skandal ifadeler şu şekilde:  

Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle? Yanlış mı söylüyoruz? Hayır doğruyu söylüyoruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, doğru söyleyeni dokuz köyde karşılamak gerekir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:23
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kılıçdaroğlu

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