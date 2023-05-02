Kemal Kılıçdaroğlu'ndan terör yandaşlarına güvence! 'Kayyım uygulamasını bitireceğim'
PKK terör örgütü ile HDP'nin desteğini arkasına alan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör iltisaklı belediyelere atanan kayyımlara karşı olduğunu söyledi.
PKK'lı ve PKK sevici dostlarına seçim vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, Van'da konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamaları tümüyle bitireceğim. Yeter artık ya, huzur içinde yaşamak istiyoruz.