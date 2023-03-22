Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye son teklif: Uygun görürlerse görüşmek istiyorum

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde seçime giderken milyonlarca vatandaş oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) başvurularını kabul ettiği 11 cumhurbaşkanı adayı için, imza toplama süreci bugün başladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde TBMM'de HDP ile yaptığı görüşmenin yankıları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday olacağını açıklamasının ardından gözler Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.



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"BELİRLENEN TARİHTE GİTMEK İSTİYORUM"

Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili tavrı merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu partilere yapacağı ziyaretleri hatırlatırken şu ifadeleri kullandı;

"Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum.”

HDP'NİN BAKANLIK TALEBİ OLDU MU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını belirtti.

BENİ O AKŞAM HANÇERLEDİLER

Dün akşam Habertürk'te katıldığı programda CHP tarafından hançerlendiğini belirten Muharrem İnce, şu ifadeleri kullanmıştı;

''Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler.''