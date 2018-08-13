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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye ahlak göndermesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhaliflerin olağanüstü kurultay talebi ve CHP MYK'da yapılan değişiklikler hakkında konuştu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye ahlak göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin başlattığı olağanüstü kurultay süreci hakkında, "Bu sayıdaki delegemizin -ki tümü partimizin evlatlarıdır- verdikleri imzaları dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın olağanüstü kurultay talepleri bir şekilde değerlendirilir" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP MYK'daki değişiklikler içinse, "En büyük arzum CHP örgütlerinde ciddi bir değişime gitmek. Daha genç ve dinamik bir örgüt yapısı ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı. 

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaşanan kurultay tartışmaları hakkında konuştu. CHP’li muhaliflerin 500’ü aşkın imza toplamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu sayıdaki delegemizin -ki tümü partimizin evlatlarıdır- verdikleri imzaları dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın olağanüstü kurultay talepleri bir şekilde değerlendirilir. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Onun için bir hazırlık yapılacak. Bu 500 imzalı beklentinin önemli bir kısmını MYK’daki değişim talebi oluşturuyordu, biz de onu yerine getirdik” dedi.

"KOLTUK SEVDAM YOK"

“Asla genel başkanlıktan ayrılmayacağım gibi bir düşüncem olmadı” diyen Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla asla bir koltuk sevdam yok. Koltuk sevdam sadece siyasette değil, bürokraside de olmadı hiçbir zaman. Bürokraside her koltuğa talep üzerine geldim, buraya da öyle. Ama şöyle bir özelliğim var: Bulunduğum koltuğun hakkını vermeye çalışırım. Bunun yeterliliği tartışılabilir ama en azından ben çalışırım” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçimlerin ardından olağanüstü kurultay açıklaması ve muhaliflerin imza çalışmalarına başlaması hakkında konuşan CHP lideri, “Böyle bir şey beklemiyordum” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir siyasi partinin genel başkanı olacaksanız etik değerlere kesinlikle uyacaksınız. Siyasi parti genel başkanı olacak kişinin ahlaki temeller üzerinde bir felsefe oluşturması gerekir” diye konuştu.

İnce ile arasındaki ilişki hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “Elbette. Bir kişinin belli bir demokratik mücadele vermesini yadırgarsanız doğru olmaz. Muharrem Bey benim dün de arkadaşımdı, bugün de arkadaşım, yarın da öyle olacak. Kurultay talebinde bulunmak demokratik bir taleptir” dedi.

“KİMSENİN ÜZERİNİ ÇİZMEDİK”

CHP MYK’da yapılan değişiklik hakkında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Ben kimsenin üstünü çizmedim. Bazı arkadaşlarımız gönüllü olarak dinlenmek ve yeni arkadaşların siyaseten önünü açmak için feragat ettiler. Ancak MYK’daki değişiklikleri isimler üzerinden değerlendirmek doğru değil. Çünkü MYK’da tüm halef/selef isimler alanlarında değerli siyasetçiler. MYK’daki bence öne çıkan değişim kadın ve gençlik alanında. MYK toplantılarımıza Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanlarımız katılabiliyorlardı. Biz bu arkadaşlarımıza ek olarak kadın ve gençlik politikaları konusunda çalışma yapacak genel başkan yardımcısı arkadaşlarımızı görevlendirdik.”

CHP örgütlerinde ciddi bir değişim olacağını dile getiren CHP lideri daha genç ve dinamik bir örgüt yapısı ortaya çıkarmak istediğini de ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:27
  1. Kılıçdaroğlu
  2. muharrem ince
  3. ahlak
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    BÜROKRASİDE HER KOLTUĞA TALEP ÜZERİNE GELDİĞİNİ SÖYLÜYOR ŞİMDİ BU DELEGELER GİTSİN DİYOR ACABA NİYE GİTMİYOR KİMLERİN TALEPLERİ ÜZERE GELDİKİ GİTMİYOR.
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