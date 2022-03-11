Kemal Kılıçdaroğlu bağımsız yargıyı ayaklar altına aldı! 'Kavala'yı da Demirtaş'ı da serbest bırakacağız'

Yeniakit.com.tr

Diyarbakır'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Selahattin Demirtaş'ı da Osman Kavala'yı da askeri öğrencileri de gazetecileri de serbest bırakacağız." dedi.

'Hiçbir suçu yok'

Kentteki bir otelde gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmeyi hayal eden Selahattin Demirtaş'ı, Gezi finansörü Osman Kavala'yı, FETÖ'den hüküm giyen darbecileri ve mesleğini vatana ihanet için kullanan gazetecileri, iktidara gelmeleri durumunda serbest bırakacağı açıkladı.

Göğsünü kabartarak, "Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir." diyen Kılıçdaroğlu, "Daha APO'nun heykelini dikeceğiz. Buna alışsanız iyi olur." sözlerinin sahibi Demirtaş'ı, şöyle güzelledi: Selahattin Bey'in içeride tutulmasının temel nedeni şu, hiçbir suçu yok.



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim.