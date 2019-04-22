Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında flaş gelişme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görüntülere yansıyan O.S.’nin sorgusunun ise devam ettiği ifade edildi.

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